Три отделения инфекционной больницы после капремонта начали принимать пациентов

В трех отделениях Республиканской клинической инфекционной больницы досрочно завершили ремонтные работы, и они начали принимать пациентов. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

Как отметил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Гульжигит Аалиев, в ноябре 2023 года закрыли шесть отделений. Ремонтные работы планировали завершить до мая.

«По нашей просьбе ремонт трех отделений на 100 коек завершен, и сегодня мы начали прием пациентов. Ранее наших пациентов распределяли по другим больницам», — сказал он.

В ведомстве отметили, что в эти отделения поступают больные с острыми желудочно-кишечными инфекциями, острыми респираторными вирусными заболеваниями, скарлатиной, тонзиллитом, энтеровирусными инфекциями. Это здание было построено в 1989 году, и с тех пор ни разу не проводился капитальный ремонт. Поэтому все системы устарели и вышли из строя. Сейчас полностью обновлены канализационные трубы, системы водоснабжения и электроснабжения. Также в каждой палате установлена ​​система вентиляции, что является обязательным требованием инфекционного контроля.

Ремонтные работы проводятся в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19», финансируемого Всемирным банком.