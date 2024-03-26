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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха. По итогам 2023 года Кыргызстан в двадцатке лидеров рейтинга

Аналитики швейцарской компании IQAir опубликовали отчет о качестве воздуха в разных странах в 2023 году. Уровень загрязнения воздуха оценивали в 134 странах и 7 тысячах 812 городах.

Согласно отчету, только в десяти странах и территориях мира уровень содержания в воздухе загрязняющих веществ — взвешенных частиц PM2.5 — соответствовал мировым стандартам безопасности для здоровья.

Самый чистый воздух был во Французской Полинезии, Маврикии, Исландии, Гренаде, на Бермудах, в Новой Зеландии, Австралии, Пуэрто-Рико, Эстонии и Финляндии.

Страны с самым грязным воздухом — это Бангладеш, Пакистан и Индия. Там объем твердых частиц PM 2.5 превышает норму ВОЗ более чем в десять раз. В пятерку антирейтинга вошел и Таджикистан.

Кыргызстан оказался на 18-м месте со среднегодовой концентрацией PM2.5 (мкг/м³) в 33,1. Это в 5-7 раз больше рекомендованных показателей ВОЗ. Интересно, что в 2023 году концентрация вредных веществ в целом по стране оказалась выше, чем в 2022-м, а в Бишкеке — ниже. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289901/
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