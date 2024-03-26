Насилие в семье. Дешевле предотвратить, чем бороться с последствиями. Часть 1

Очередной случай насилия в семье вновь всколыхнул общество. В Кыргызстане о проблеме говорят, только когда становится известно об очередном случае. Статистика шокирует: почти каждая вторая женщина в стране сталкивается с насилием в семье, физическим или психологическим. По официальным данным, только за 2023 год зарегистрировано более 8 тысяч фактов насилия.

Должно ли быть ужесточено наказание за насилие над женщинами, девушками и детьми? Почему милиция не реагирует на вызовы и заявления о жестоком обращении в семье? Когда суды начнут выносить справедливые и законные вердикты? Этими вопросами общество задается постоянно. Говорят и о том, какой урон наносится женщине, детям и другим членам семьи.

Но эксперты отмечают, что, кроме физических и эмоциональных страданий женщинам и девочкам, насилие в семье влечет серьезные экономические последствия. Редакция 24.kg решила узнать, какие потери несут общество и государство с момента первого удара, нанесенного женщине.

Как рассчитать стоимость насилия?

Экономические расходы, связанные с насилием, можно разделить на две категории — прямые и косвенные.

К прямому ущербу относят затраты государства на устранение последствий:

расходы системы здравоохранения (лечение физических и психологических травм у пострадавших от насилия);

расходы системы социального обеспечения (мониторинг профилактики насилия, а также принятие мер по защите от насилия и борьбе с ним);

расходы, которые несут правоохранительные органы (зарплата сотрудников, содержание обвиняемых и заключенных, обеспечение защиты реальных и потенциальных жертв насилия).

К косвенному ущербу относят уменьшение ВВП страны из-за потери трудоспособности пострадавших и меньшего количества налоговых отчислений в бюджет, в том числе когда агрессор запрещает пострадавшей работать.

Из отчета Всемирного банка мы узнали, что потери для экономики от насилия в отношении женщин составляют от 1 до 2 процентов ВВП. Также, согласно результатам исследования, проведенного в Австралии, ежегодные потери, связанные с насилием в семье, оценивались в этом государстве в $8,4 миллиарда. Евросоюзу гендерное насилие в отношении женщин обходится в 226 миллиардов евро в год. Об этом говорится в исследовании European Institute of Gender Equality. Почти половину этой суммы составляет физический и психологический урон для пострадавших, а 30 процентов — затраты на работу полиции, судов и системы здравоохранения. Лишь 3 процента расходов приходится на функционирование специализированных сервисов: шелтеров, кризисных центров, телефонов доверия, которые в том числе занимаются превенцией.

Но это только сведения за 2014-й. Точной информации, во сколько обходится насилие сегодня, нет.

По словам специалистов, просчитать экономические последствия от насилия в развивающихся странах и даже в развитых сложно. Однако известно, что насилие обходится дорого для всех, как для пострадавших, так и для государства в целом. Это затраты на лечение и реабилитацию пострадавших, юридическая, психологическая помощь, расходы, которые несут система здравоохранения, социального обеспечения, милиция, а также транспорт, аренда жилья, переезд, когда пострадавшая сторона скрывается от агрессора.

А как в Кыргызстане?

Как рассказала в интервью 24.kg адвокат, член правления Фонда развития предпринимательства среди женщин She Starts Айжан Джуманалиева, последнее исследование в Кыргызстане проводили в 2012 году. Документ был подготовлен по результатам проекта «Сколько стоит насилие в семье?» Инициаторы — представители Ассоциации кризисных центров, объединения сельских женщин «Алга» и независимые эксперты — подсчитали экономический ущерб от насилия.

В ходе предварительных расчетов в качестве базовых эксперты использовали следующие категории расходов и единицы измерения:

среднемесячная заработная плата специалиста, выполняющего соответствующие функции/предоставляющего услуги;

затраченное время специалиста;

установленные нормы государственного финансирования (например, на лечение одного пациента);

административные расходы, связанные с содержанием помещения, управленческого и технического персонала.

В результате проведенных расчетов было установлено, что прямые затраты государства и общества на один случай убийства женщины в семье составляют больше, чем 1,6 миллиона сомов.

В то же время, по оценкам Ассоциации кризисных центров, содержание одного убежища на 10 мест в год для женщин, пострадавших от насилия, в среднем обходится в 2 миллиона сомов.

«Эта сумма — 1 миллион 637 тысяч сомов — затраты, которые уходят на труд врачей, следователей, судей, адвокатов, психологов, то есть всех, кто помогает в данном случае. Исходя из этого, можно сказать, что сумма, уходящая на один случай, намного больше. Очень дорого обходится. Можно было перенаправить эти деньги на профилактику гендерного насилия», — считает Айжан Джуманалиева.

Насилие — это проблема всего общества, об этом необходимо говорить Айжан Джуманалиева

«Надо начинать сегодня крутить ролики о том, что у девочек и мальчиков одинаковые права на самореализацию, везде показывать — в садиках, школах, вузах. Каждый имеет право на безопасную жизнь, чтобы никто не принижал по признаку пола. Насильники ничего не боятся, они боятся только потерять доход. Надо работать и с бизнесом, они должны быть в политике к нетерпимости к насилию, сексуальным домогательствам. Это будет гораздо эффективнее. Насильник должен видеть, что его не только привлекут к ответственности, но и снимут огромный моральный материальный ущерб», — заключила Айжан Джуманалиева.