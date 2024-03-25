09:00
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Общество

Закон об иноагентах. Более 90 НКО Кыргызстана просят президента наложить вето

Представители более 90 некоммерческих организаций и гражданские активисты направили президенту Садыру Жапарову открытое обращение в связи с принятием Закона «О внесении изменений в Закон «О НКО».

«Наша страна в настоящее время находится на стадии значительных перемен как в экономическом, политическом, так и в социальном плане. В это непростое время деятельность НКО играет ключевую роль в решении ряда важных проблем и задач, стоящих перед обществом.

НКО являются партнерами государственных органов в реализации различных проектов и программ. Их опыт, ресурсы и экспертиза важны для достижения целей развития республики. Общественно полезная деятельность НКО охватывает поддержку и развитие социальных, образовательных и культурных программ, которые нацелены на улучшение жизни граждан. Благодаря усилиям и деятельности НКО значительное число граждан получают доступ к образованию, медицинской помощи, социальной защите и другим важным услугам. Это позволяет решать насущные проблемы и поддерживать тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. НКО активно работают в области защиты прав человека, экологии, борьбы с коррупцией и многих других социально значимых сферах. Их деятельность также способствует укреплению демократических институтов и обеспечению законности в стране», — говорится в тексте.

Авторы обращают внимание главы государства на важность международного сотрудничества и финансовой поддержки республики со стороны международного сообщества.

«Как известно, Кыргызстан в настоящее время сотрудничает со многими международными организациями и донорами, которые оказывают существенную финансовую и материально-техническую помощь нашему государству. Эта помощь имеет критическое значение для поддержки государственного бюджета страны и реализации ряда крупных проектов в различных сферах.

Международные организации предоставляют средства не только для решения социальных проблем, но и для реализации важных экономических, экологических, инфраструктурных и других проектов, которые направлены на улучшение жизни наших граждан и развитие республики.

Благодаря этим инвестициям страна получила возможность для реализации амбициозных планов по модернизации экономики, развитию сфер образования, здравоохранения и других отраслей, а также для улучшения инфраструктуры. Обеспечение КР соблюдения прав человека способствует созданию благоприятной инвестиционной среды и привлечению новых возможностей для развития государства. В случае принятия проекта закона об иностранных представителях финансовая помощь международных организаций Кыргызской Республике может значительно сократиться, что негативно отразится на развитии страны и благосостоянии граждан», — отмечается в обращении.

По словам представителей сектора и активистов, ценность НКО Кыргызстана заключается в беспристрастности, милосердии, готовности помогать нуждающимся гражданам и местным сообществам, приверженности к осуществлению общественно полезной деятельности, принципиальности, справедливости и готовности к сотрудничеству с государственными органами в целях развития республики.

Они напоминают, что НКО сдают регулярные отчеты в Налоговую службу, Социальный фонд и органы статистики на основании законов. Кроме того, в соответствии с Законом «О некоммерческих организациях» (статья 17) НКО обязаны ежегодно до 1 апреля размещать на сайте Налоговой службы информацию об источниках своих доходов и направлении их расходования, а также сведения о приобретенном, используемом и отчуждаемом имуществе.

«Рассуждение инициаторов законопроекта по делению сфер на политическую и неполитическую деятельность ошибочное, так как не следует разграничивать понятие «политическая деятельность» по сферам деятельности юридических лиц. Согласно Международному пакту по гражданским и политическим правам, резолюциям ООН, каждый гражданин имеет право заниматься политической деятельностью. Одной из основных задач государства является обеспечение прав человека, закрепленных в Конституции. В статье 37 раздела «Политические права» Основного закона закреплены следующие нормы:

  • 2. Граждане Кыргызской Республики имеют право участвовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей.
  • 4. Граждане Кыргызской Республики имеют право участвовать в обсуждении и принятии законов и решений республиканского и местного значения.

Нормы законопроекта, ограничивающие «политическую деятельность» НКО, противоречат МПГПП, резолюциям ООН о праве граждан на участие в управлении государственными делами и вышеприведенным положениям Конституции», — добавлено в обращении.

В случае принятия законопроекта НКО, реализующие общественно полезные проекты в стране за счет иностранного финансирования, не захотят проходить предусмотренную документом унизительную регистрацию в качестве «иностранных представителей» и будут вынуждены ликвидировать свои организации. Тем самым принятие законопроекта окажет негативное воздействие на деятельность НКО-сектора в Кыргызстане, ограничит их возможности по защите прав граждан, продвижению общественных интересов, построению правового государства, оказанию социальных услуг для различных категорий нуждающихся граждан и сообществ.

НКО просят Садыра Жапарова использовать свое право на вето и отклонить проект закона об иностранных представителях.

14 марта Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289709/
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
Закон об иноагентах. Общественные деятели РФ просят президента КР наложить вето
Закон об иноагентах. Президента призывают не становиться на путь авторитаризма
Закон об иноагентах. ЕБРР выразил обеспокоенность положением НПО в Кыргызстане
Посол США: Если НПО не смогут работать, мы не сможем оказывать помощь
Закон об иноагентах. «Бир Дуйно» вручило письмо представителям банков развития
На сессии Совета ООН по правам человека поднят вопрос ухудшения ситуации в КР
Закон об иноагентах. Доноров призвали предпринять конкретные действия
Закон об иноагентах. Когда иметь свое мнение станет преступлением
Закон об иноагентах. Депутаты вернули документ на доработку в комитеты
Закон об иноагентах. ЕС попросили приостановить торговые преференции для КР
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Нооруз. Как в&nbsp;Кыргызстане возрождали весенний праздник Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Неделя-24. Новые тарифы на&nbsp;свет, атака мошенников и&nbsp;перестрелка в&nbsp;Кара-Балте Неделя-24. Новые тарифы на свет, атака мошенников и перестрелка в Кара-Балте
Бизнес
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
25 марта, понедельник
08:45
Закон об иноагентах. Более 90 НКО Кыргызстана просят президента наложить вето Закон об иноагентах. Более 90 НКО Кыргызстана просят пр...
08:00
Женский хоккей, сурдотаэквондо и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев
05:31
Теракт в «Крокус Сити Холле». Стали известны подробности о подозреваемых
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
24 марта, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 марта: днем будет тепло
20:40
Героев должны знать. Рэпер Моргенштерн отправил Исламу Халилову миллион рублей
20:08
Теракт в «Крокус Сити Холле». Число жертв увеличилось до 137 человек
19:37
О предупреждении актов насилия в местах скопления людей напомнили бизнесу
19:00
Афиша Бишкека на неделю: «бэби театр», кинопремьеры и вечер джаза