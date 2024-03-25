Закон об иноагентах. Более 90 НКО Кыргызстана просят президента наложить вето

Представители более 90 некоммерческих организаций и гражданские активисты направили президенту Садыру Жапарову открытое обращение в связи с принятием Закона «О внесении изменений в Закон «О НКО».

«Наша страна в настоящее время находится на стадии значительных перемен как в экономическом, политическом, так и в социальном плане. В это непростое время деятельность НКО играет ключевую роль в решении ряда важных проблем и задач, стоящих перед обществом.

НКО являются партнерами государственных органов в реализации различных проектов и программ. Их опыт, ресурсы и экспертиза важны для достижения целей развития республики. Общественно полезная деятельность НКО охватывает поддержку и развитие социальных, образовательных и культурных программ, которые нацелены на улучшение жизни граждан. Благодаря усилиям и деятельности НКО значительное число граждан получают доступ к образованию, медицинской помощи, социальной защите и другим важным услугам. Это позволяет решать насущные проблемы и поддерживать тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. НКО активно работают в области защиты прав человека, экологии, борьбы с коррупцией и многих других социально значимых сферах. Их деятельность также способствует укреплению демократических институтов и обеспечению законности в стране», — говорится в тексте.

Авторы обращают внимание главы государства на важность международного сотрудничества и финансовой поддержки республики со стороны международного сообщества.

«Как известно, Кыргызстан в настоящее время сотрудничает со многими международными организациями и донорами, которые оказывают существенную финансовую и материально-техническую помощь нашему государству. Эта помощь имеет критическое значение для поддержки государственного бюджета страны и реализации ряда крупных проектов в различных сферах.

Международные организации предоставляют средства не только для решения социальных проблем, но и для реализации важных экономических, экологических, инфраструктурных и других проектов, которые направлены на улучшение жизни наших граждан и развитие республики.

Благодаря этим инвестициям страна получила возможность для реализации амбициозных планов по модернизации экономики, развитию сфер образования, здравоохранения и других отраслей, а также для улучшения инфраструктуры. Обеспечение КР соблюдения прав человека способствует созданию благоприятной инвестиционной среды и привлечению новых возможностей для развития государства. В случае принятия проекта закона об иностранных представителях финансовая помощь международных организаций Кыргызской Республике может значительно сократиться, что негативно отразится на развитии страны и благосостоянии граждан», — отмечается в обращении.

По словам представителей сектора и активистов, ценность НКО Кыргызстана заключается в беспристрастности, милосердии, готовности помогать нуждающимся гражданам и местным сообществам, приверженности к осуществлению общественно полезной деятельности, принципиальности, справедливости и готовности к сотрудничеству с государственными органами в целях развития республики.

Они напоминают, что НКО сдают регулярные отчеты в Налоговую службу, Социальный фонд и органы статистики на основании законов. Кроме того, в соответствии с Законом «О некоммерческих организациях» (статья 17) НКО обязаны ежегодно до 1 апреля размещать на сайте Налоговой службы информацию об источниках своих доходов и направлении их расходования, а также сведения о приобретенном, используемом и отчуждаемом имуществе.

«Рассуждение инициаторов законопроекта по делению сфер на политическую и неполитическую деятельность ошибочное, так как не следует разграничивать понятие «политическая деятельность» по сферам деятельности юридических лиц. Согласно Международному пакту по гражданским и политическим правам, резолюциям ООН, каждый гражданин имеет право заниматься политической деятельностью. Одной из основных задач государства является обеспечение прав человека, закрепленных в Конституции. В статье 37 раздела «Политические права» Основного закона закреплены следующие нормы:

2. Граждане Кыргызской Республики имеют право участвовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей.

4. Граждане Кыргызской Республики имеют право участвовать в обсуждении и принятии законов и решений республиканского и местного значения.

Нормы законопроекта, ограничивающие «политическую деятельность» НКО, противоречат МПГПП, резолюциям ООН о праве граждан на участие в управлении государственными делами и вышеприведенным положениям Конституции», — добавлено в обращении.

В случае принятия законопроекта НКО, реализующие общественно полезные проекты в стране за счет иностранного финансирования, не захотят проходить предусмотренную документом унизительную регистрацию в качестве «иностранных представителей» и будут вынуждены ликвидировать свои организации. Тем самым принятие законопроекта окажет негативное воздействие на деятельность НКО-сектора в Кыргызстане, ограничит их возможности по защите прав граждан, продвижению общественных интересов, построению правового государства, оказанию социальных услуг для различных категорий нуждающихся граждан и сообществ.

НКО просят Садыра Жапарова использовать свое право на вето и отклонить проект закона об иностранных представителях.

14 марта Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».