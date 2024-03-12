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Общество

Минобразования начало прием документов на вакантные места директоров школ

Министерство образования и науки начало прием документов на вакантные должности руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, претенденты должны с 11 марта до 28 марта отправить требуемые документы только с личной почты (не допускается использование электронной почты другого человека) на соответствующий области или городу электронный адрес.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме является основанием для отстранения претендента от участия в конкурсе. Запрещается требовать от претендента конкурса недостающие документы.

Претендент может быть кандидатом только на одну вакантную должность руководителя общеобразовательной организации.

В конкурсе на замещение должности руководителя общеобразовательной организации не может участвовать кандидат, проработавший на руководящей должности в той же общеобразовательной организации в общей сложности более 10 лет.

Подробная информация по ссылке.

В ведомстве напомнили, что 22 февраля подписано постановление кабинета министров № 79 «Об утверждении положения о порядке конкурсного отбора руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Кыргызской Республики».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288737/
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