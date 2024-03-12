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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 12 марта облачность. Температура воздуха ожидается +15 градусов. День увеличился до 11 часов 46 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.08. Полный календарь орозо-2024 можете посмотреть здесь.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-18.00 — район, ограниченный улицами Анкара/Горького, Октябрьской, рекой Аламедин и линией железной дороги.

У кого намечается той

Наргиза Жолдошбаева

Родилась 12 марта 1983 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Мустафа Ахунбаев

Родился 12 марта 1935 года в Иссык-Кульской области.

В 1961-м начал работать в Кыргызском театре оперы и балета в качестве солиста. Затем поступил в Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова на отделение режиссуры.

С 1971 года работал режиссером Государственного академического Большого театра СССР и Кремлевского дворца съездов. Работая в Большом театре, он поставил оперу «Руслан и Людмила». Вернувшись на родину, работал в Кыргызском академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева и осуществлял постановки таких шедевров оперного искусства, как «Мефистофель», «Петр Первый», «Тихий Дон», «Аида», «Верди», «Курманбек», «Евгений Онегин», и многих других. Написал либретто балетов «Бессмертие», «Материнское поле», «Белый пароход».

Снялся в фильме-опере советского режиссера Романа Тихомирова «Князь Игорь».

Он внес большой вклад в развитие оперного искусства Кыргызстана. За выдающиеся заслуги ему присвоены звания заслуженного деятеля искусств КР, народного артиста Киргизской ССР, он лауреат многочисленных премий.

Умер в 2017 году.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288683/
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