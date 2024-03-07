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Общество

Это безвыходное положение. Министр энергетики об отключениях света

«Да, я понимаю, приводят к неудобствам отключения электроэнергии. Но это безвыходное положение», — заявил сегодня на брифинге министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, осенне-зимний отопительный сезон проходит до 1 марта. Его прошли без отключений света и каких-либо ограничений. Сейчас в них возникла необходимость из-за реконструкции агрегатов на Токтогульской и Уч-Курганской ГЭС.

«У нас по соглашению с подрядной организацией каждый год 20 февраля мы должны останавливать один агрегат и передавать на реконструкцию. В этом году в феврале было холодно, поэтому мы решили отдать агрегат на реконструкцию с 5 марта. Если мы сейчас не передадим агрегат на реконструкцию, то к 1 ноября не успеют закончить. Тогда следующую зиму сложно будет пройти», — сказал Таалайбек Ибраев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288515/
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