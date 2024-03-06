Кыргызстан первым в СНГ ратифицировал Конвенцию против домогательств на работе

Кыргызстан первым в СНГ ратифицировал Конвенцию Международной организации труда об искоренении насилия и домогательств на рабочем месте. Об этом сообщила заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Жылдыз Полотова на мероприятии по ознакомлению с подписанным 28 февраля президентом законом о ратификации документа.

«По данным Международной конфедерации профсоюзов, в среднем 40-50 процентов работников во всем мире подвергаются притеснениям. В КР по результатам исследования Ассоциации женщин-судей каждая четвертая женщина подвергалась насилию и притеснениям в высших учебных заведениях и на рабочих местах. Эта проблема может привести к депрессии, потере работы и другим негативным последствиям. К сожалению, в настоящее время в стране нет эффективных механизмов защиты женщин от притеснений на рабочем месте», — сказала она.

Замминистра добавила, что ожидаются поправки в ряд законов в связи с ратификацией конвенции. По ее словам, необходимо будет дать право рассматривать дела о насилии и притеснении инспекции труда и расширить ее функции по дальнейшим мерам.