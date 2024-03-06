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Общество

Аккумуляторы, которые работают при 80 градусах мороза, создали китайские ученые

Фото Unsplash. Батарея от смартфона. Иллюстративное фото

Ученые из Чжэцзянского университета (Китай) придумали, как сделать аккумуляторы устойчивыми к экстремальным морозам. Они разработали новый электролит, который обеспечивает работу батарей при −80 градусах. Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

Благодаря особому электролиту новый тип литиевых батарей также быстрее заряжается на холоде. Так, один прототип (емкость не уточняется) удалось зарядить с 0 до 80 процентов всего за 10 минут. Аккумулятор в это время находился в морозильной камере.

Авторы исследования утверждают, что созданный ими электролит имеет в 10 тысяч раз лучшую ионную проводимость при рекордно низкой температуре, в отличие от стандартных аккумуляторов.

Ученые обнаружили, что их разработку можно использовать в производстве литий-ионных, натриевых и калиево-ионных батарей.

В ноутбуках или смартфонах такие батареи вряд ли будут. Однако в следующие десятилетия их появления стоит ожидать в электромобилях, самолетах, устройствах для полярных экспедиций, поездов или телекоммуникационных вышек, которые могут быть размещены, например, в Сибири.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288399/
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