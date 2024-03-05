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Техноблог

В Android-смартфонах начнут увеличивать объем батареи

Фото из интернета. Уже к 2025 году почти во всех смартфонах батареи будут емкостью 5600-6000 мАч.

Аналитик Digital Chat Station из Китая предрекает тренд на увеличение емкости батарей в популярных Android-смартфонах. Эксперт уверен, что компании откажутся от стандартного значения в 5000 мАч, которое можно встретить в большинстве телефонов 2020-2023 годов, пишет @hi-tech.

По данным источника, производители с этого года начинают постепенно увеличивать емкости аккумуляторов в своих продуктах. Уже к 2025 году почти во всех смартфонах батареи будут емкостью 5600-6000 мАч.

Развитие тренда можно увидеть уже сейчас. Так, в последнем флагмане Xiaomi 14 Ultra установлена батарея на 5300 мАч, хотя она такого же размера, что батарея на 5000 мАч в прошлогоднем Xiaomi 13 Ultra.

Другие утверждения аналитика:

  • В ближайшие годы складные смартфоны будут получать аккумуляторы на 5800 мАч и более;

  • Батареи в «раскладушках» увеличатся с 2500-4000 до 5000 мАч.

Увеличение объема АКБ стало возможным благодаря новым типам аккумуляторов, которые при меньших физических размерах предлагают большую автономность.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/288325/
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