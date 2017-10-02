У батарей iPhone 8 серьезные проблемы. Apple начинает расследование

На Тайване iPhone 8 Plus взорвался прямо во время зарядки оригинальным устройством. За минувшие выходные оказалось, что таких случаев несколько. Компания Apple начала официальное расследование инцидентов, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Как отмечается, первой о том, что ее iPhone 8 Plus 64 Gb золотого цвета взорвался прямо во время зарядки, сообщила женщина по имени Ву из тайваньского Тайчжун-Сити.

Когда женщина поставила его на зарядку, в устройстве оставалось около 70 процентов заряда. Спустя всего 3 минуты смартфон взорвался. У него отделилась задняя панель, как видно на фото. Сообщается, что использовалось оригинальное зарядное устройство.

Теперь фотографий «вздутых» iPhone 8 в сети стало появляться все больше. Любопытно, что если у одних пользователей аккумулятор вздулся во время зарядки, у других это произошло прямо в коробке.

Представитель компании Apple сообщил, что производитель начал официальное расследование инцидентов, пишет MacRumors. Но отмечает, что пока называть эти случаи «массовыми» рано.