19:52
+22
USD 68.72
EUR 79.93
RUB 1.19
Техноблог

У батарей iPhone 8 серьезные проблемы. Apple начинает расследование

Фото cnbeta.com. Золотой смартфон, покореженный во время зарядки

На Тайване iPhone 8 Plus взорвался прямо во время зарядки оригинальным устройством. За минувшие выходные оказалось, что таких случаев несколько. Компания Apple начала официальное расследование инцидентов, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Как отмечается, первой о том, что ее iPhone 8 Plus 64 Gb золотого цвета взорвался прямо во время зарядки, сообщила женщина по имени Ву из тайваньского Тайчжун-Сити.

Когда женщина поставила его на зарядку, в устройстве оставалось около 70 процентов заряда. Спустя всего 3 минуты смартфон взорвался. У него отделилась задняя панель, как видно на фото. Сообщается, что использовалось оригинальное зарядное устройство.

Теперь фотографий «вздутых» iPhone 8 в сети стало появляться все больше. Любопытно, что если у одних пользователей аккумулятор вздулся во время зарядки, у других это произошло прямо в коробке.

Представитель компании Apple сообщил, что производитель начал официальное расследование инцидентов, пишет MacRumors. Но отмечает, что пока называть эти случаи «массовыми» рано.
Ссылка:
просмотров: 2451
Версия для печати
Материалы по теме
Блогеры выяснили, что прочнее: Pixel 2 XL или iPhone 8 Plus
Apple снизила требования к качеству, чтобы выпустить больше iPhone X
Новое устройство от Apple позволит управлять машиной при помощи автопилота
Android-телефоны поразил уникальный опасный вирус
BlackBerry Motion — анонсирован первый водонепроницаемый смартфон бренда
Samsung Galaxy X: первый в мире «гибкий» смартфон выпустят ограниченным тиражом
Эксперты определили смартфон с лучшей в мире камерой
Первые снимки «соперника» iPhone 8 появились в Интернете
Откуда WhatsApp «скопировал» новые смайлы. Найди пять отличий
С неприятной проблемой столкнулись пользователи новых iPhone 8
Популярные новости
В&nbsp;Китае запустили первый в&nbsp;мире трамвай на&nbsp;водороде В Китае запустили первый в мире трамвай на водороде
&laquo;Парящий&raquo; пешеходный переход появился в&nbsp;Исландии «Парящий» пешеходный переход появился в Исландии
Блогеры выяснили, что прочнее: Pixel 2&nbsp;XL или iPhone 8&nbsp;Plus Блогеры выяснили, что прочнее: Pixel 2 XL или iPhone 8 Plus
Facebook вводит новые правила для политической рекламы Facebook вводит новые правила для политической рекламы
Бизнес
Узнайте, где сейчас ваш ребенок, набрав команду Узнайте, где сейчас ваш ребенок, набрав команду
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: больше Интернета, меньше расходов «День — Ночь» от MegaCom: больше Интернета, меньше расходов
MegaCom: на&nbsp;пути к&nbsp;цифровому будущему MegaCom: на пути к цифровому будущему
Лучшие в&nbsp;цифре! Лучшие в цифре!