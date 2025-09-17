Сейсмостойкость строительства в КР будут обеспечивать при помощи еврокодов

В Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства подготовили проект приказа об утверждении строительных норм, регламентирующего системы сейсмоизоляции. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Поясняется, что его подготовил Государственный институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Минстрое.

Цель реализации приказа — защита жизни людей при землетрясениях, ограничение ущерба от них, а также обеспечение сохранности эксплуатационных качеств зданий и сооружений, важных для гражданской защиты населения.

Одними из основных задач Минстроя станут актуализация и гармонизация нормативно-технических документов и замена устаревшего нормативного документа.

В ведомстве отметили, что строительные нормы являются неотъемлемой частью системы нормативных документов в строительстве на территории Кыргызстана. Они разработаны взамен устаревших и распространяются на проектирование, строительство, повышение сейсмостойкости и реконструкцию гражданских зданий с применением систем сейсмоизоляции на территории республики.

Особое внимание уделяется объектам, проектируемым в сейсмоопасных районах, с целью повышения их устойчивости к сейсмическим воздействиям.

В связи с отсутствием в национальной нормативной базе комплексных документов, охватывающих принципы проектирования зданий с сейсмоизоляцией, в настоящих строительных нормах приведены ссылки на еврокоды как на международно признанные стандарты. Они позволяют обеспечить качество проектирования в условиях отсутствия собственного опыта и стандартов по некоторым вопросам.

Кроме того, настоящие строительные нормы содержат основные положения по проектированию и расчету сейсмоизолированных гражданских зданий. Их внедрение способствует улучшению сейсмостойкости объектов, повышению надежности проектных решений и соответствует государственным требованиям в области строительной безопасности.