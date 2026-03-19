Общество

Цементный завод в Ошской области проверили на сейсмоустойчивость

Южным управлением Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования проведена инженерная проверка здания цементного завода в Ноокатском районе Ошской области. Об этом сообщили в Минстрое.

По его данным, проверке подвергся завод «Юг Кыргыз цемент» в айыльном аймаке Кулатов.

«Цель — определить соответствие строительных работ на объекте государственным нормам и требованиям сейсмической безопасности. Специалисты тщательно изучили проектную документацию и провели необходимые технические измерения для определения надежности конструктивных элементов здания. По итогам институт подготовит заключение о техническом состоянии строительных конструкций, а также разработает рекомендации по их дальнейшей эксплуатации», — говорится в сообщении.
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 марта: без осадков
Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на зебре и тротуаре
Цементный завод в Ошской области проверили на сейсмоустойчивость
В связи с Айт-намазом в Бишкеке временно перекроют улицы
Союз художников просит Садыра Жапарова защитить их здание в Бишкеке