Цементный завод в Ошской области проверили на сейсмоустойчивость

Южным управлением Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования проведена инженерная проверка здания цементного завода в Ноокатском районе Ошской области. Об этом сообщили в Минстрое.

По его данным, проверке подвергся завод «Юг Кыргыз цемент» в айыльном аймаке Кулатов.

«Цель — определить соответствие строительных работ на объекте государственным нормам и требованиям сейсмической безопасности. Специалисты тщательно изучили проектную документацию и провели необходимые технические измерения для определения надежности конструктивных элементов здания. По итогам институт подготовит заключение о техническом состоянии строительных конструкций, а также разработает рекомендации по их дальнейшей эксплуатации», — говорится в сообщении.