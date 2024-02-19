Обыск в 24.kg. Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы

Бишкекский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу 24.kg. Руководство информагентства обжаловало постановление следственного судьи Первомайского райсуда, который вернул ходатайство агентства на действия следователя по опечатыванию офисного помещения.

Адвокат Нурбек Сыдыков напомнил: в качестве обоснования для возвращения указано, что это действие следователя не предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом, в этой связи суд не может дать оценку законности и обоснованности и рекомендовал обратиться в органы прокуратуры.

«Не согласившись с этим постановлением, адвокаты информационного агентства обратились в Бишкекский городской суд. Рассмотрев жалобу, он оставил в силе постановление следственного судьи», — сообщил он.

Отметим, в жалобе 24.kg просило районный суд признать постановление старшего следователя по особо важным делам ГСУ ГКНБ Эрлана Акынбекова незаконным и необоснованным и обязать устранить допущенное нарушение.

Напомним, 15 января работники ГКНБ пришли в офис редакции 24.kg примерно в 11.00. Они несколько часов проводили обыск, изъяли документы, технику информагентства и личные телефоны сотрудников. На допрос отвезли гендиректора Асель Оторбаеву, шеф-редакторов Антона Лымаря и Махинур Ниязову.

В ГКНБ сообщили, что обыск в 24.kg провели в рамках уголовного дела по статье «Пропаганда войны» УК КР.

17 января Асель Оторбаева и Махинур Ниязова снова были вызваны на допрос в ГКНБ.