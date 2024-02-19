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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Обыск в 24.kg. Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы

Бишкекский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу 24.kg. Руководство информагентства обжаловало постановление следственного судьи Первомайского райсуда, который вернул ходатайство агентства на действия следователя по опечатыванию офисного помещения.

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Адвокат Нурбек Сыдыков напомнил: в качестве обоснования для возвращения указано, что это действие следователя не предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом, в этой связи суд не может дать оценку законности и обоснованности и рекомендовал обратиться в органы прокуратуры.

«Не согласившись с этим постановлением, адвокаты информационного агентства обратились в Бишкекский городской суд. Рассмотрев жалобу, он оставил в силе постановление следственного судьи», — сообщил он.

Отметим, в жалобе 24.kg просило районный суд признать постановление старшего следователя по особо важным делам ГСУ ГКНБ Эрлана Акынбекова незаконным и необоснованным и обязать устранить допущенное нарушение.

Напомним, 15 января работники ГКНБ пришли в офис редакции 24.kg примерно в 11.00. Они несколько часов проводили обыск, изъяли документы, технику информагентства и личные телефоны сотрудников. На допрос отвезли гендиректора Асель Оторбаеву, шеф-редакторов Антона Лымаря и Махинур Ниязову.

В ГКНБ сообщили, что обыск в 24.kg провели в рамках уголовного дела по статье «Пропаганда войны» УК КР.

17 января Асель Оторбаева и Махинур Ниязова снова были вызваны на допрос в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287089/
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