Прошел месяц, как опечатан офис 24.kg. Почему это незаконно, объяснил адвокат

Сегодня ровно месяц, как опечатана редакция информагентства «24.kg». Адвокат Нурбек Сыдыков объяснил, почему изначально решение о недопуске журналистов к рабочим местам незаконно и должно быть отменено.

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По его словам, опечатывание офиса не предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики.

«В законодательстве есть исчерпывающий перечень полномочий должностных лиц, следственных органов, органов дознания, прокурора, следственного судьи и так далее. В рамках этих полномочий в соответствии с УПК КР они должны выполнять свои действия. Опечатывать какое-либо помещение и не допускать лиц, которые пользуются этим офисом, — такого права у следователя Уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрено. В связи с этим адвокаты 24.kg обратились с жалобой к следственному судье, опротестовывая опечатывание офисного помещения следователем ГКНБ. Однако следственный судья, признав, что такие полномочия не предусмотрены УПК КР, все же возвратил нашу жалобу, указав на необходимость просто обращаться в прокуратуру», — пояснил Нурбек Сыдыков.

Фото 24.kg. Постановление суда

Не согласившись с доводами следственного судьи, адвокаты обратились в Бишкекский городской суд с соответствующей жалобой.

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«УПК КР гласит: следственный судья может рассматривать законность и обоснованность любых действий и бездействия следователя, его акты и принятые решения. Но суд не стал рассматривать жалобу и вернул ее нам. Каким образом тогда проверять законность, если такие действия вовсе не предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом?» — задается вопросом Нурбек Сыдыков.

6 февраля судья Первомайского райсуда Бишкека Миран Шерматов рассмотрел жалобу руководства информационного агентства «24.kg» на отказ в удовлетворении ходатайства, принятого старшим следователем по особо важным делам ГСУ ГКНБ Эрланом Акынбековым, о допуске к опечатанному офису редакции за закрытыми дверями.

Отметим, в жалобе 24.kg просило признать постановление старшего следователя по особо важным делам ГСУ ГКНБ Эрлана Акынбекова незаконным и необоснованным и обязать устранить допущенное нарушение.

Напомним, 15 января работники ГКНБ пришли в офис редакции 24.kg примерно в 11.00. Они несколько часов проводили обыск, изъяли документы, технику информагентства и личные телефоны сотрудников. На допрос отвезли гендиректора Асель Оторбаеву, шеф-редакторов Антона Лымаря и Махинур Ниязову.

В ГКНБ сообщили, что обыск в 24.kg провели в рамках уголовного дела по статье «Пропаганда войны» УК КР.

17 января Асель Оторбаева и Махинур Ниязова снова были вызваны на допрос в ГКНБ.