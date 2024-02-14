Более 3 тысяч кыргызстанцев отправят работать в Южную Корею в 2024 году

Южная Корея предоставила 3 тысячи 300 квот для трудоустройства граждан Кыргызстана в 2024-м. Об этом сообщает центр трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда.

Отмечается, что это на 17,9 процента больше по сравнению с прошлым годом. В 2023-м общее количество квот составляло 2 тысячи 800.

Директор ЦТГР Бакыт Кудайбердиев подчеркнул, что они планируют усилить работу по повышению качества подготовки и отбора кандидатов, а также по сопровождению и поддержке кыргызстанцев в Корее, в том числе по вопросам адаптации, обучения, охраны труда и разрешения конфликтных ситуаций.

С 5 по 7 февраля в Республике Корея состоялась ежегодная конференция, куда приглашают представителей 16 государств, трудоустраивающих своих граждан по программе Employment Permit System (EPS). В ней принял участие Бакыт Кудайбердиев.

Программа EPS позволяет иностранным работникам легально работать в Корее в секторах, испытывающих дефицит рабочей силы, таких как сельское хозяйство, строительство, производство и услуги. Она также способствует защите прав и интересов иностранных работников, улучшению их условий труда и жизни, а также повышению их квалификации и навыков.