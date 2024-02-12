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Общество

Приватизация части здания школы № 67. Материалы направлены в УВД

Прокуратура Свердловского района направила в УВД собранные материалы по приватизации части школы-гимназии № 67 в Бишкеке для дачи оценки действиям ответственных лиц в соответствии с требованиями УПК КР. Об этом 24.kg сообщила представительница ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

Она отметила, что такой ответ пришел из городской прокуратуры на запрос фонда с просьбой разобраться с законностью приватизации части здания общеобразовательной организации.

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«Раз документы направлены в УВД, значит, там должны дать юридическую оценку. Возможно, есть нарушения. От ДУМИ был ответ, но там общие ответы: рассматриваем, изучаем», — сказала Светлана Антропова.

Напомним, в июле 2022 года стало известно, что часть здания школы-гимназии № 67 продали. Имя покупателя не разглашалось.

Вопрос законности приватизации объекта образования поднимался неоднократно. Например, в 2009-м бывший депутат парламента Бейшенбек Абдырасаков просил Генпрокуратуру проверить сделку. Почему часть муниципальной школы стала частной, обсуждали и в Бишкекском городском кенеше в 2019 и 2022 годах.

В пресс-службе мэрии столицы сообщали, что департамент по управлению муниципальным имуществом отправил запросы в государственные органы для выяснения всех обстоятельств.

Проектная мощность гимназии составляет 940 ученических мест, но реально в ней учится более 3 тысяч детей в три смены. В муниципалитете говорили, что в планах возвести пристройку к школе, чтобы хоть немного разгрузить ее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286505/
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