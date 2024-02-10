Посольство Китая объявило набор на стипендиальную программу. Начата регистрация

Начата регистрация на III стипендиальную программу посольства Китая «Следуя за китайской мечтой». Об этом сообщает Министерство образования и науки.

По его данным, принять участие могут учащиеся 11-х классов средних школ. Регистрация продлится до 20 февраля. После отбора будет проведен устный экзамен.

Требуемые документы:

справка с места учебы, табель успеваемости за 9-11-й классы с печатью средней школы;

форма заявления, соответствующие сертификаты (форма находится по ссылке);

план обучения в Китае.

Контакты для получения дополнительной информации и отправки документов: b.sakimbaeva@gmail.com, телефоны: +996550604431 (W/A), +996550122201.

Подробнее о стипендии можно прочитать на сайте Минобразования.