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Общество

Студенты из Кыргызстана смогут учиться онлайн в вузах Великобритании

В Кыргызском Национальном университете открыли международный центр тестирования Anglia Examinations. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Начальник управления школьного и внешкольного образования Министерства образования и науки Алтынбек Жапаров подчеркнул, что знание английского языка — это требование времени, и проект внесет большой вклад в обучение. В настоящее время министерство проводит работу по развитию многоязычия, акцент делается на обучение языкам не только школьников и студентов, но и учителей.

Официальный представитель Anglia Examinations Мартин Клотц рассказал, что проект, помимо проведения тестирования, позволяет учиться в онлайн-формате в университете Англии с получением двойного диплома, участвовать в летних программах для детей и студентов, курсах повышения квалификации учителей в Великобритании и другое.

А в Кыргызском государственном техническом университете открылся центр развития навыков. В нем будут проводить семинары и тренинги. Центр открыт в рамках проекта «Развитие финансовой автономии университетов Кыргызстана» (DEFA), который финансируют по программе Erasmus+ Европейского союза.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285168/
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