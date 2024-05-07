Несчастный случай на производстве. Где получают травмы и как добиться возмещения

В Кыргызстане с начала 2024 года пострадавшим на производстве и их семьям выплатили более 12 миллионов сомов в качестве возмещения причиненного вреда. Где чаще всего происходят несчастные случаи и как получить компенсации, 24.kg рассказал заместитель директора службы по контролю и надзору трудового законодательства при Министерстве труда Тимур Текебаев.

— Сколько несчастных случаев ежегодно вы фиксируете?

— Мы провели анализ за последние семь лет. В среднем фиксировали от 40 до 60 смертельных случаев в год. В 2023-м зарегистрирован 171 несчастный случай на производстве, в которых пострадало 192 человека, 81 — с летальным исходом.

Значительное количество происшествий приходится на горнодобывающую отрасль и строительство. Эти объекты являются особо опасными и с вредными условиями труда.

— В каких еще секторах небезопасно?

— Несчастные случаи непредсказуемы и встречаются не только на заводах и госпредприятиях, но и в обычных офисах — поскользнулся на лестнице, упал, ногу сломал и так далее. Бывает в швейном производстве, авиации (техническое обслуживание) и других сферах.

Согласно законодательству, любая травма, которая произойдет в рабочее время на рабочем месте, считается производственной.

— С чем связан резкий рост количества происшествий в прошлом году?

— На рынке труда появляются новые игроки и новые рабочие места. Причиной несчастных случаев часто является то, что работодатель выполняет не все обязательства по созданию безопасных условий труда. Нельзя забывать, что и у работников есть обязательства, которые они должны исполнять в соответствии с трудовым договором. Но бывает, что сотрудники не всегда соблюдают требования техники безопасности и охраны труда.

— От незнания или надеясь на авось?

— Конечно, многое зависит от качества обучения, подготовки и инструктажа, обеспеченности средствами индивидуальной защиты и своевременного контроля со стороны должностных лиц организаций и предприятий.

Как известно, с 2018-го в Кыргызстане действует мораторий на проверки бизнеса. Поэтому стараемся делиться необходимой информацией через СМИ, свой официальный сайт и социальные сети.

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Планируем запустить акцию в помощь бизнесу, когда предприниматели смогут оставить нам заявку на проведение проверки. Государственный инспектор будет выезжать на место, все проверять и указывать на нарушения и недостатки, но без последствий — заключения акта проверки, предписания и привлечения к административной ответственности.

Вся работа будет носить лишь рекомендательный характер. Такая профилактика поможет снизить объем нарушений трудового законодательства и количество несчастных случаев.

Желающие, думаю, будут. Ведь нельзя сказать, что всегда виноват работодатель. Среди них очень много добросовестных, которые хотят работать в рамках требований трудового законодательства.

— Какую ответственность несет работодатель?

— При несчастном случае он должен обеспечить расследование. Если результаты подтверждают, что случай связан с производством, работодатель обязан обеспечить медицинскую помощь, медикаменты, произвести 100-процентные выплаты по больничному листу и покрыть другие сопутствующие затраты.

Иногда тяжелые травмы приводят к инвалидизации. На этот случай предусмотрены единовременные, ежемесячные выплаты, при летальном исходе — единовременное пособие по утере кормильца.

— В каком размере?

— В смертельном случае это 20 годовых окладов работника в зависимости от степени его вины, установленной комиссией. Возможно, в какой-то мере он тоже не соблюдал требования техники безопасности, охраны труда, условия трудового договора, тогда выплаты зависят от этого. В среднем степень вины составляет около 20-30 процентов. Случаев, когда погибший виноват на 100 процентов, на моей практике не было.

— Обращения с жалобами на то, что не могут получить компенсацию, поступают?

— Не так много. Но могу сказать, что за 2023-й в службу поступило более 2,5 тысячи обращений. Наиболее частые вопросы — незаконное увольнение, невыплата заработной платы, применение незаконного дисциплинарного взыскания, по отпускам. Реагируем на все обращения с выездом на место. Если это субъект предпринимательства, то, естественно, согласуем это с Министерством экономики и коммерции.

Бывает, что факты не подтверждаются.

Если трудовые отношения созданы по устной договоренности, то инспектору очень сложно доказывать те факты, на которые указывает заявитель.

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Не секрет, что неформальная занятость у нас остается на высоком уровне. Однако если раньше Административный кодекс не предусматривал ответственность за незаключение письменных трудовых договоров, то сегодня такая норма в Кодексе о нарушениях есть.

По итогам прошлого года служба оштрафовала работодателей на сумму более 4 миллионов сомов, в том числе за незаключение письменного трудового договора.

— Как получить компенсацию?

— Основанием для выплаты является акт формы Н-1. По Положению о расследовании и учете несчастных случаев на производстве после сообщения работодателя создается комиссия. В ее состав включают представителей нашей службы, профсоюза и работодателя. По результатам они составляют акт специального расследования.

После у работника появляется право получить выплаты. В любом случае необходимо представить подтверждающие документы из больницы, чеки из аптеки, продуктового магазина и по другим дополнительным расходам.

— Есть ли какие-то меры воздействия на работодателей, которые отказываются возмещать ущерб?

— Конечно. При обращении о нарушении тех или иных трудовых прав проводится внеплановая проверка нашими инспекторами. В случае подтверждения фактов составляется акт проверки, выдается предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Дается определенный срок, по истечении которого инспектор проводит контрольную проверку.

Если нарушения не устранены, то работодателя штрафуют (минимально на 17,5 тысячи сомов). Однако это не означает, что он оплатил штраф и на этом вопрос решен. Ему просто дали срок на устранение допущенных нарушений.

— Куда можно обратиться за консультацией по поводу трудового законодательства?

— На сайте службы по контролю и надзору трудового законодательства можно заполнить электронное обращение и найти контакты госинспекторов.

Связаться со службой также можно по номеру телефона 0312312562.