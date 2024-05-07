Предлагается сократить число агитаторов на выборах президента и депутатов ЖК

На выборах в Жогорку Кенеш предлагают сократить число агитаторов, привлекаемых в предвыборный период. Законопроект принят комитетом по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

По действующему законодательству политические партии имеют право использовать до 10 тысяч агитаторов в предвыборный период, а кандидаты по одномандатным округам — до 500. По мнению автора законопроекта, депутата Замирбека Мамасадыкова, это устанавливает неравные условия для кандидатов.

Фото Жогорку Кенеша. Депутат Замирбек Мамасадыков

«Вместе с тем снижение их числа поможет снизить финансовую нагрузку на политические партии и кандидатов от одномандатных округов, что важно для претендентов на мандаты, которые находятся в условиях ограниченных ресурсов», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.

Замирбек Мамасадыков предлагает сократить число агитаторов политических партий до 5 тысяч, а для кандидатов, баллотирующихся из одномандатных избирательных округов, — до 100.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Тынчтык Шайназаров сообщил, что во время выборов в Жогорку Кенеш было 3 миллиона 703 тысячи избирателей и 2 тысячи 494 избирательных участков, из которых 2 тысячи 435 — на территории Кыргызстана.

«Если, например, партия нанимала разрешенные 10 тысяч агитаторов, то на один избирательный участок приходится по 4 агитатора и по одному — на 3 тысячи 70 избирателей. Если предлагаемый законопроект пройдет и число агитаторов сократят до 5 тысяч, то на 1 участок придется по 2 агитатора и по одному на большее число избирателей», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Фото Жогорку Кенеша. Депутат Дастан Джумабеков

Депутат Дастан Джумабеков выступил против сокращения агитаторов одномандатников до 100. Автор законопроекта ответил, что депутаты и так могут делать себе агитацию в течение своего депутатского срока.

«Пока мы депутаты, мы можем строить школы, делать другие дела, за которые нас изберут снова. Дело ведь в том, что одни кандидаты могут себе позволить оплатить работу такого числа агитаторов, другие — нет. Нужно, чтобы все были в равных условиях», — завил Замирбек Мамасадыков.

Дастан Джумабеков отметил, что такой подход не создает равные условия для кандидатов.

«Все мы знаем, что вы строите школы, хорошо работаете с донорами. Но на следующих выборах с вами придут молодые кандидаты, которых никто не знает. Они через агитаторов должны будут донести до населения свои цели, программу, с которой пришли на выборы», — сказал депутат.

Фото Жогорку Кенеша. Заседание комитета Жогорку Кенеша

Против сокращения агитаторов для кандидатов, избирающихся по одномандатным округам, выступило большинство депутатов. Однако на комитете законопроект поддержали с условием, что максимальное число агитаторов обсудят позже и внесут изменения в законопроект.