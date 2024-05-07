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Лжесоцработницы украли у жителя Бишкека 640 тысяч сомов

В Бишкеке задержаны подозреваемые в серии квартирных краж и мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, в милицию с заявлением обратился К.В. с просьбой принять меры в отношении двух неизвестных женщин. Они, представившись социальными работниками районной администрации, проникли в квартиру на улице Шопокова и украли 640 тысяч сомов. 

Возбуждено уголовное дело по статьям 205 «Кража» и 209 «Мошенничество» УК КР. Установлены подозреваемые — И.Т., 1993 года рождения и А.Г.,1985 года рождения. Они водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

Милиционеры установили их причастность к более чем восьми аналогичным преступлениям. «Будьте внимательны! Социальные работники не приходят без предупреждения. Для этого необходимо подать заявление в районное управление соцразвития по месту жительства. Затем заявителю сообщат фамилию и имя сотрудника, который будет закреплен за подопечным. Открывать дверь нужно только известному вам социальному работнику», — отметили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293397/
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