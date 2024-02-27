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Общество

Завершилось техническое рассмотрение заявок на обучение в вузах Венгрии

В Министерстве образования и науки завершилось техническое рассмотрение заявок, поданных на стипендиальную программу Stipendium Hungaricum обучения в вузах Венгрии на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, оценка проводилась независимой отборочной комиссией из числа представителей академической сферы и гражданского сообщества. Соответствующие баллы заявок по направлениям обучения были приведены к единому формату и проранжированы.

На программы бакалавриата и одноуровневой магистерской программы, магистратуры и докторантуры ранжирование оценок проведено на основании средней оценки успеваемости (аттестата/транскрипта/диплома) и уровня знания английского языка (TOEFL/IELTS). Ранжированный список предварительно будет рекомендован для дальнейшего отбора венгерской стороне.

Дальнейший отбор претендентов будет проходить в соответствии с требованиями, правилами и возможностями каждого отдельного вуза Венгрии.

По результатам отбора вузы информируют общественный фонд «Темпус» (Венгрия) и самих кандидатов о готовности принять на обучение.

«Однако получение подтверждения от вуза не является окончательным решением о присуждении стипендий. Окончательное решение о присуждении стипендий принимает совет попечителей «Темпус» на основании подтверждений, полученных от вузов Венгрии», — добавили в министерстве.

Со списками можно ознакомиться по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287683/
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