В Фергане встретились главы спецслужб Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана

Главы спецслужб Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана провели встречу в городе Фергане, где обсудили комплекс проблем обеспечения региональной безопасности. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ КР. Встреча состоялась накануне, 6 мая.

«Камчыбек Ташиев, Саймумин Ятимов и Абдусалом Азизов в открытой и доверительной форме подробно обсудили весь комплекс проблем обеспечения региональной безопасности. Состоялся обмен мнениями по состоянию и перспективам взаимодействия по борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, незаконной миграцией, контрабандой и другими угрозами и вызовами трансграничного характера. Затронуты вопросы приграничного сотрудничества и в целом создания благоприятных условий для развития добрососедских отношений между государствами», — говорится в сообщении.

Были достигнуты договоренности об ускорении процессов делимитации кыргызско-таджикской и демаркации кыргызско-узбекской государственных границ и определены практические меры для решения данных вопросов на основе учета взаимных интересов сторон.