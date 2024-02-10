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Общество

ФОМС: Дети могут проверить остроту зрения бесплатно

Для предотвращения отклонений зрения у детей ФОМС рекомендует пройти обследование у врача-окулиста.

В фонде отметили, что острота зрения играет ключевую роль в обеспечении полноценной жизни. Учитывая важность профилактики заболеваний, а также при обнаружении у детей симптомов, указывающих на возможные нарушения зрения, необходимо немедленно обратиться к офтальмологу по месту жительства.

При обращении по месту приписки к врачу-окулисту Центра семейной медицины (поликлиники) измерение остроты зрения детей до 18 лет проводится бесплатно и на льготных условиях как застрахованным по ОМС гражданам согласно Программе государственных гарантий.

«Эта мера направлена на обеспечение доступности медицинской помощи с целью раннего выявления и профилактики заболеваний зрительного аппарата», — сообщили в фонде.

Дети с нарушениями остроты зрения должны проходить обследование не реже, чем раз в шесть месяцев, диспансерное наблюдение позволяет своевременно выявить осложнения и провести адекватную терапию.

При возникновении вопросов можно обращаться на круглосуточную горячую линию 113 ФОМС, кроме выходных дней. Звонки бесплатные.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286412/
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