19:40
USD 89.43
EUR 96.39
RUB 0.98
Общество

Загрязнение воздуха. В Бишкеке умеренный уровень

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек поднялся на 37-е место.

В 18.00 статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 73 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

На территории посольства США в Кыргызстане также установлена станция. Каждый час информация обновляется. Индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии «умеренный» — 54 (AQI).

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286401/
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают хороший индекс
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Индекс качества умеренный
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают — дышать можно
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся до опасного
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Популярные новости
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Дату отключения горячей воды в&nbsp;Бишкеке изменят, а&nbsp;срок увеличат Дату отключения горячей воды в Бишкеке изменят, а срок увеличат
Массовое увольнение врачей. В&nbsp;Нацгоспитале прокомментировали заявление эксперта Массовое увольнение врачей. В Нацгоспитале прокомментировали заявление эксперта
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
9 февраля, пятница
19:33
Взрыв на ТЭЦ. Пострадавшие продолжают получать лечение в Турции Взрыв на ТЭЦ. Пострадавшие продолжают получать лечение...
19:30
Смена микроавтобусных маршрутов и покупка эвакуаторов. Что происходит в Бишкеке
19:00
Афиша Бишкека на выходные: благотворительный концерт, спектакли и выставки
18:30
Загрязнение воздуха. В Бишкеке умеренный уровень
18:13
С улицы Байтика Баатыра убирают микроавтобусы. Изменены схемы 20 маршрутов