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Общество

Смена микроавтобусных маршрутов и покупка эвакуаторов. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

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С улицы Байтика Баатыра уберут маршрутки

С 10 февраля 20 микроавтобусных маршрутов, проходящих по улице Байтика Баатыра на участке от улицы Киевской до улицы Боконбаева полностью перенаправят на альтернативные улицы.

Изменения затронут маршруты: № 295, 257, 252, 246, 243, 225, 208, 202, 201, 199, 172, 164, 163, 150, 136, 130, 121, 118, 117, 101.

В мэрии решение объяснили проводимой оптимизацией маршрутных схем и разгрузкой столичных улиц.

Эвакуаторы для мэрии

Мэрия Бишкека купила десять эвакуаторов. Отмечается, что сделано это для рационального использования участниками дорожного движения ширины проезжей части и оперативной эвакуации неправильно припаркованных автомобилей.

Ожидается, что спецтехника прибудет в столицу в марте.

Напомним, что столичная мэрия совместно с патрульной милицией регулярно проводит рейды по борьбе с неправильной парковкой авто на центральных улицах Бишкека.

За чистый воздух

В Бишкеке создана муниципальная инспекция «для усиления контроля за благоустройством, санитарными нормами и защитой экологии города».

В мэрии напомнили, что решением кабмина муниципалитету переданы полномочия по защите воздуха. Новая инспекция будет контролировать благоустройство, санитарные нормы и защиту экологии.

У сотрудников будет специальная форма, для них куплено 11 служебных электромобилей.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Машины для муниципальной инспекции

Нужны сотрудники

Бишкекскому пассажирскому автотранспортному предприятию требуются кассир, механик, ⁠водитель, ⁠охранник, ⁠диспетчер.

Претендентам должно быть не меньше 20 лет. График работы с 09.00 до 17.00.

За подробной информацией можно обращаться по номеру: 0312531789.

Списанную технику «Тазалыка» продадут

В столице состоится аукцион по реализации спецтехники МП «Тазалык». Аукцион состоится 20 февраля. Желающим принять участие необходимо до 16 февраля оставить заявление по адресу: Чокморова, 246, департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкека, отдел учета муниципальной собственности, кабинет № 2.

За дополнительной информацией и с вопросами можно обращаться по телефонам: 0312454412; 0707451948.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286398/
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