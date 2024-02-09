Смена микроавтобусных маршрутов и покупка эвакуаторов. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

! С улицы Байтика Баатыра уберут маршрутки С 10 февраля 20 микроавтобусных маршрутов, проходящих по улице Байтика Баатыра на участке от улицы Киевской до улицы Боконбаева полностью перенаправят на альтернативные улицы. Изменения затронут маршруты: № 295, 257, 252, 246, 243, 225, 208, 202, 201, 199, 172, 164, 163, 150, 136, 130, 121, 118, 117, 101.

































В мэрии решение объяснили проводимой оптимизацией маршрутных схем и разгрузкой столичных улиц.

Эвакуаторы для мэрии Мэрия Бишкека купила десять эвакуаторов. Отмечается, что сделано это для рационального использования участниками дорожного движения ширины проезжей части и оперативной эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Ожидается, что спецтехника прибудет в столицу в марте. Напомним, что столичная мэрия совместно с патрульной милицией регулярно проводит рейды по борьбе с неправильной парковкой авто на центральных улицах Бишкека.

За чистый воздух В Бишкеке создана муниципальная инспекция «для усиления контроля за благоустройством, санитарными нормами и защитой экологии города». В мэрии напомнили, что решением кабмина муниципалитету переданы полномочия по защите воздуха. Новая инспекция будет контролировать благоустройство, санитарные нормы и защиту экологии. У сотрудников будет специальная форма, для них куплено 11 служебных электромобилей. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Машины для муниципальной инспекции

Нужны сотрудники Бишкекскому пассажирскому автотранспортному предприятию требуются кассир, механик, ⁠водитель, ⁠охранник, ⁠диспетчер. Претендентам должно быть не меньше 20 лет. График работы с 09.00 до 17.00. За подробной информацией можно обращаться по номеру: 0312531789.