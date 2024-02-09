Смена микроавтобусных маршрутов и покупка эвакуаторов. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.
С улицы Байтика Баатыра уберут маршрутки
С 10 февраля 20 микроавтобусных маршрутов, проходящих по улице Байтика Баатыра на участке от улицы Киевской до улицы Боконбаева полностью перенаправят на альтернативные улицы.
Изменения затронут маршруты: № 295, 257, 252, 246, 243, 225, 208, 202, 201, 199, 172, 164, 163, 150, 136, 130, 121, 118, 117, 101.
В мэрии решение объяснили проводимой оптимизацией маршрутных схем и разгрузкой столичных улиц.
Эвакуаторы для мэрии
Мэрия Бишкека купила десять эвакуаторов. Отмечается, что сделано это для рационального использования участниками дорожного движения ширины проезжей части и оперативной эвакуации неправильно припаркованных автомобилей.
Ожидается, что спецтехника прибудет в столицу в марте.
Напомним, что столичная мэрия совместно с патрульной милицией регулярно проводит рейды по борьбе с неправильной парковкой авто на центральных улицах Бишкека.
За чистый воздух
В Бишкеке создана муниципальная инспекция «для усиления контроля за благоустройством, санитарными нормами и защитой экологии города».
В мэрии напомнили, что решением кабмина муниципалитету переданы полномочия по защите воздуха. Новая инспекция будет контролировать благоустройство, санитарные нормы и защиту экологии.
У сотрудников будет специальная форма, для них куплено 11 служебных электромобилей.
Нужны сотрудники
Бишкекскому пассажирскому автотранспортному предприятию требуются кассир, механик, водитель, охранник, диспетчер.
Претендентам должно быть не меньше 20 лет. График работы с 09.00 до 17.00.
За подробной информацией можно обращаться по номеру: 0312531789.
Списанную технику «Тазалыка» продадут
В столице состоится аукцион по реализации спецтехники МП «Тазалык». Аукцион состоится 20 февраля. Желающим принять участие необходимо до 16 февраля оставить заявление по адресу: Чокморова, 246, департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкека, отдел учета муниципальной собственности, кабинет № 2.
За дополнительной информацией и с вопросами можно обращаться по телефонам: 0312454412; 0707451948.