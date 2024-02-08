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Общество

Пересадка почки. Куда обращаться с вопросами

В Минздраве прошло координационное совещание с участием главы ведомства Алымкадыра Бейшеналиева, врачей и руководителей организаций здравоохранения, начальников управлений Минздрава и представителей гемодиализного сообщества. Об этом сообщил пресс-центр министерства.

На совещании обсудили вопрос реализации поручения президента Садыра Жапарова о развитии трансплантации почки от родственного донора в Кыргызстане, совершенствование регистра доноров и реципиентов, нуждающихся в трансплантации почки. Обсудили подготовку бригад врачей, в том числе иммунологов, и их обучение за рубежом, в частности в специализированных турецких клиниках.

«По итогам решили провести заседание этической комиссии в составе нефрологов, урологов, представителей соответствующих министерств и ведомств по отбору доноров и реципиентов. Также проработать вопросы касательно финансирования Национального центра охраны материнства и детства и Кыргызско-Турецкой больницы дружбы по приобретению иммуносупрессивных препаратов, реактивов и медицинских изделий», — сообщили в ведомстве.

По вопросам трансплантации почки можно обращаться:

  • координатор по трансплантации почки — Мээрзат Касымалиева, телефон: 0700844407;
  • заместитель главного врача Больницы кыргызско-турецкой дружбы — Мира Исаевна Исаева, телефон: 0772505652;
  • заведующая отделением нефрологии НЦОМиД — Насира Адылбековна Бейшебаева, телефон: 0700627716;
  • заведующая отделением нефрологии НЦКиТ — Динара Аалыевна Айыпова, телефон: 0555778792;
  • ОО «Гемодиализные пациенты» — Санабар Исраиловна Матамова, телефон: 0778 134738.

Ранее стало известно, что президент Садыр Жапаров дал поручение, чтобы получающим гемодиализ кыргызстанцам бесплатно пересаживали почки. Сегодня в стране гемодиализ получают более 2 тысяч 500 граждан. Из них 50 пациентов нашли донора, прошли полное медицинское обследование и готовятся к пересадке почек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286213/
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