В театральном проекте вуза Великобритании приняли участие более 70 кыргызстанцев

В проекте «Магия театра» участвовали более 70 детей и подростков из Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции сообщил директор общественного объединения «Жаш кубат», народный артист КР Нурлан Асанбеков.

Он реализован в рамках глобального проекта Mobile Arts for Peace («Мобильное искусство во имя мира»), инициированного университетом Линкольна (Великобритания). В нем участвуют Индонезия, Непал, Руанда и Кыргызстан.



По словам координатора проекта Илгиса Жунусова, многие дети зажатые и стеснительные, они не могут раскрыться перед другими. А этот театр является хорошей возможностью раскрыть себя, так как в его рамках проходят различные мастер-классы, тренинги, ставятся спектакли с участием детей.



Основная цель проекта — это создание детского и молодежного центра «Магия театра», который в будущем может стать культурной платформой для формирования альтернативного взгляда на насущные проблемы общества.

В Бишкеке на сцене Кыргызского государственного театра кукол имени Мусы Жангазиева уже состоялись сразу две премьеры проекта «Магия театра» — сказка «Буратино» и комедийная пьеса «Лекарь поневоле».