22:11
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Общество

В театральном проекте вуза Великобритании приняли участие более 70 кыргызстанцев

В проекте «Магия театра» участвовали более 70 детей и подростков из Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции сообщил директор общественного объединения «Жаш кубат», народный артист КР Нурлан Асанбеков.

Он реализован в рамках глобального проекта Mobile Arts for Peace («Мобильное искусство во имя мира»), инициированного университетом Линкольна (Великобритания). В нем участвуют Индонезия, Непал, Руанда и Кыргызстан.

По словам координатора проекта Илгиса Жунусова, многие дети зажатые и стеснительные, они не могут раскрыться перед другими. А этот театр является хорошей возможностью раскрыть себя, так как в его рамках проходят различные мастер-классы, тренинги, ставятся спектакли с участием детей.

Основная цель проекта — это создание детского и молодежного центра «Магия театра», который в будущем может стать культурной платформой для формирования альтернативного взгляда на насущные проблемы общества.

В Бишкеке на сцене Кыргызского государственного театра кукол имени Мусы Жангазиева уже состоялись сразу две премьеры проекта «Магия театра» — сказка «Буратино» и комедийная пьеса «Лекарь поневоле».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285962/
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, концерт и выставки
Афиша Бишкека на выходные: спектакли для детей и взрослых, выставки и концерт
Афиша Бишкека на выходные: цирковое шоу, премьера спектакля и выставки
Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет спектакли в Караколе
Афиша Бишкека на выходные: пленочное фото, таджикское кино и различные спектакли
Афиша Бишкека на выходные: спектакли, концерт и выставки
Афиша Бишкека на выходные: детские спектакли, рождественский концерт и выставки
Афиша Бишкека на неделю: выставки, детские спектакли и концерты
Бишкекский городской драматический театр приглашает на новогоднее представление
Афиша Бишкека на неделю: новогодние сказки, эковыставка и концерт
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ненадолго потеплеет, но&nbsp;потом снова пойдет снег В Бишкеке ненадолго потеплеет, но потом снова пойдет снег
Проезд в&nbsp;общественном транспорте подорожал. Что об&nbsp;этом думают жители Бишкека Проезд в общественном транспорте подорожал. Что об этом думают жители Бишкека
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Рак. Что важно о&nbsp;нем знать и&nbsp;как снизить риск заболевания Рак. Что важно о нем знать и как снизить риск заболевания
Бизнес
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
5 февраля, понедельник
22:00
Насилие над женщинами. Куда жертвы могут обратиться за помощью Насилие над женщинами. Куда жертвы могут обратиться за ...
21:43
В Бишкеке состоится благотворительный концерт для помощи больным детям
21:21
Минтруда Кыргызстана внедрит новый механизм занятости безработной молодежи
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 февраля: без осадков
20:44
В театральном проекте вуза Великобритании приняли участие более 70 кыргызстанцев