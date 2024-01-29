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Памятные даты

День рождения автомобиля

Первый автомобиль Карла Бенца, сделанный в 1885 году, представлял собой трехколесный двухместный экипаж весом 250 килограммов на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением. Цилиндр располагался горизонтально над осью огромных задних колес и приводил их в движение через одну ременную и две цепные передачи.

Машина развивала скорость 16 километров в час, но по тем временам это была весьма прогрессивная конструкция. Экипаж торжественно назван Motorwagen.

29 января 1886-го после того, как изобретение прошло многочисленные испытания и некоторые доработки, Motorwagen получил Германский императорский патент № 37435.

В 1887 году первый в мире автомобиль дебютировал на выставке в Париже. Таких машин было создано всего три, две из которых бесследно исчезли (скорее всего, они были украдены), а третья красуется на подиуме Германского музея в Мюнхене.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Николай Васильченко

Родился 29 января 1937 года.

В 1946 году вместе с родителями переехал из Восточно-Казахстанской области в город Токмак. Окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.В.Куйбышева, гидротехнический факультет. Был направлен во Фрунзенский ГЭСстрой, который строил ТЭЦ Бишкека.

Николай Васильченко был мастером, прорабом и начальником участка на строительстве теплоэлектроцентрали.

Был одним из основателей панельного строительства в городе Фрунзе, участвовал в возведении плотин гидроэлектростанций Токтогульской, Курпсайской, Шамалдысайской и других. Заслуженный строитель Кыргызской Республики. В течение девяти лет был министром ЖКХ, в 1985 году избран депутатом Верховного Совета Киргизской ССР и членом ЦК Компартии.

Умер в сентябре 2021 года.

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