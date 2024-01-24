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Общество
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Кемпир-абадское дело. Больше десятка приставов и конвоиров заполнили зал

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека проходит заседание по кемпир-абадскому делу. В зале присутствует больше десятка приставов и конвоиров. Видео на своей странице в Facebook опубликовала правозащитница Рита Карасартова, которая также проходит обвиняемой по этому делу.

Она отметила, что приставы запрещают снимать видео, так как заседания проходят в закрытом режиме, однако, подчеркивает, что до его начала съемка не запрещена.

22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью журналистам президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются 11 человек.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284946/
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