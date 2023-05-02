В аппарате омбудсмена ответили на обвинения бывших сотрудников

В 2022 году акыйкатчи была семь раз в заграничных командировках в шести странах, где представляла Кыргызстан в качестве главы национального правозащитного учреждения. Об этом заявила пресс-служба омбудсмена, комментируя заявление экс-сотрудников института.

Атыр Абдрахматова была в командировках в России, Узбекистане, Турции, Дании, Азербайджане и Польше. Из бюджета на поездки не были потрачены средства.

«Из бюджета оплачен лишь билет из Ташкента в Бишкек, так как вылет был срочным и не запланирован заранее», — отмечает пресс-служба.

По ее данным, Атыр Абдрахматова чаще ездила по регионам страны за счет средств бюджета. В течение года она посетила несколько раз город Ош, Кара-Суйский, Ноокатский, Сузакский районы и Иссык-Кульскую область. Ее поездка в Баткен дважды оплачена международными донорами.

Пресс-служба опровергает заявление Азима Акматова, который заявил, что в течение года простые граждане не могли попасть к руководителям института.

Атыр Абдрахматова в 2022 году лично приняла 1 тысячу 56 граждан, а заместитель омбудсмена Альберт Колопов — 531 гражданина.

«90 процентов людей, которые пришли на личный прием к акыйкатчи, сразу же получили ответы на интересующие их вопросы — это является основным показателем результативности работы. Омбудсмен уделяет особое внимание личному приему граждан. Кроме того, Атыр Абдрахматова вела онлайн-прием граждан с регионов, а также людей, входящих в уязвимые слои общества», — сообщила пресс-служба.

Отметим, международная правозащитная организация Human Rights Watch обратилась к парламенту Кыргызстана. В заявлении говорится, что Жогорку Кенеш не должен увольнять уполномоченного по правам человека в республике Атыр Абдрахматову до истечения пятилетнего срока со дня ее назначения и вмешиваться в ее работу.

Напомним, в своем докладе о ситуации с защитой прав человека в Кыргызстане омбудсмен отметила, что наличие альтернативного мнения и возможность его свободного выражения — основа права на свободу слова. По ее словам, государственные органы должны в первую очередь проявлять политическую зрелость и мудрость, отказываясь от нетерпимости к альтернативным мнениям.

Акыйкатчи считает, что государству важно создать условия для активной и свободной деятельности журналистов, исключить возможность злоупотребления правоохранительными органами своими полномочиями и возможностями для оказания давления на медиа.

Атыр Абдрахматова 2 марта 2022-го была избрана омбудсменом. В Кыргызстане она стала первой женщиной, занявшей этот пост.