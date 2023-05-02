04:30
USD 89.43
EUR 96.32
RUB 0.97
Общество

В аппарате омбудсмена ответили на обвинения бывших сотрудников

В 2022 году акыйкатчи была семь раз в заграничных командировках в шести странах, где представляла Кыргызстан в качестве главы национального правозащитного учреждения. Об этом заявила пресс-служба омбудсмена, комментируя заявление экс-сотрудников института.

Атыр Абдрахматова была в командировках в России, Узбекистане, Турции, Дании, Азербайджане и Польше. Из бюджета на поездки не были потрачены средства.

«Из бюджета оплачен лишь билет из Ташкента в Бишкек, так как вылет был срочным и не запланирован заранее», — отмечает пресс-служба.

По ее данным, Атыр Абдрахматова чаще ездила по регионам страны за счет средств бюджета. В течение года она посетила несколько раз город Ош, Кара-Суйский, Ноокатский, Сузакский районы и Иссык-Кульскую область. Ее поездка в Баткен дважды оплачена международными донорами.

Пресс-служба опровергает заявление Азима Акматова, который заявил, что в течение года простые граждане не могли попасть к руководителям института.

Атыр Абдрахматова в 2022 году лично приняла 1 тысячу 56 граждан, а заместитель омбудсмена Альберт Колопов — 531 гражданина.

«90 процентов людей, которые пришли на личный прием к акыйкатчи, сразу же получили ответы на интересующие их вопросы — это является основным показателем результативности работы. Омбудсмен уделяет особое внимание личному приему граждан. Кроме того, Атыр Абдрахматова вела онлайн-прием граждан с регионов, а также людей, входящих в уязвимые слои общества», — сообщила пресс-служба.

Отметим, международная правозащитная организация Human Rights Watch обратилась к парламенту Кыргызстана. В заявлении говорится, что Жогорку Кенеш не должен увольнять уполномоченного по правам человека в республике Атыр Абдрахматову до истечения пятилетнего срока со дня ее назначения и вмешиваться в ее работу.

Напомним, в своем докладе о ситуации с защитой прав человека в Кыргызстане омбудсмен отметила, что наличие альтернативного мнения и возможность его свободного выражения — основа права на свободу слова. По ее словам, государственные органы должны в первую очередь проявлять политическую зрелость и мудрость, отказываясь от нетерпимости к альтернативным мнениям.

Акыйкатчи считает, что государству важно создать условия для активной и свободной деятельности журналистов, исключить возможность злоупотребления правоохранительными органами своими полномочиями и возможностями для оказания давления на медиа.

Атыр Абдрахматова 2 марта 2022-го была избрана омбудсменом. В Кыргызстане она стала первой женщиной, занявшей этот пост.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/264688/
просмотров: 3784
Версия для печати
Материалы по теме
Защита прав человека. Институт омбудсмена и СИН усилят взаимодействие
Омбудсмен отреагировала на обыски в 24.kg и у журналистов
Жители Чуйской области пожаловались омбудсмену на нарушение их прав
Европарламент готов расширять сотрудничество с омбудсменом Кыргызстана
Омбудсмен Джамиля Джаманбаева призвала обеспечить соблюдение прав арестованных
Ближе к пациентам. Правозащитники снова переезжают в Центр психиатрии
Омбудсмен о судах, милиции и почему нужно отозвать закон об иноагентах
Тихий ужас. В каких условиях работают сотрудники института омбудсмена
16 дней против насилия. В торговых центрах Бишкека бесплатные консультации
Задержание работниц притонов: омбудсмен призывает соблюдать права женщин
Популярные новости
Когда в&nbsp;Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики Когда в Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Сильные морозы. В&nbsp;школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки Сильные морозы. В школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки
Обязательная аттестация учителей. Не&nbsp;потеряем&nbsp;ли мы&nbsp;последних педагогов? Обязательная аттестация учителей. Не потеряем ли мы последних педагогов?
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
18 февраля, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
17 февраля, суббота
21:57
Пропавший 84 года назад грузовой корабль нашли в США
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 февраля: в Бишкеке без осадков
20:05
Сход снежных лавин. Автодорога Каракол — Энилчек временно закрыта
19:24
Более 123 миллионов сомов выплатили пострадавшим на производстве в 2023 году
17:58
В Бишкеке задержали подозреваемых в серии карманных краж. Один из них член ОПГ