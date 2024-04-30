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Происшествия

Теперь комплекс «Автоураган» фиксирует и нарушения скоростного режима

Теперь аппаратно-программный комплекс «Автоураган» фиксирует авто, нарушившие скоростной режим. Об этом рассказали корреспонденту 24.kg на презентации в главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР.

«Раньше система, установленная на патрульные машины автоинспекторов, выявляла авто, находящиеся в розыске, с неоплаченными штрафами и машины, нарушившие правила парковки. Теперь же с новой функцией «Автоурагана» проводится фиксация превышения скорости машин как по полосе движения, так и по встречке. Наши сотрудники будут догонять их и штрафовать», — рассказал пресс-секретарь ГУОБДД Байказы Айтикул уулу.

Также автоинспектор рассказал, что за подобное нарушение грозит штраф от 100 сомов до 15 тысяч сомов. Кроме того, в будущем комплекс «Автоураган» будет автоматически подключаться к проекту «Безопасный город», зафиксированное нарушение в виде протокола будет отправляться по месту жительства нарушителя.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293011/
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