Мэрия Бишкека приостановила стройку на пяти объектах. Не мыли колеса спецтехники

В Бишкеке приостановлены строительные работы на пяти объектах из-за неисполнения распоряжения муниципалитета, по которому стройкомпании (подрядные организации) обязаны оборудовать строительные объекты пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта.

Как отметила пресс-служба мэрии, ранее инспекторы муниципальной инспекции выдали 61 предписание столичным стройфирмам о необходимости установки аппаратов или пунктов мойки колес строительной техники до 29 апреля.

«Требования об установке аппаратов мойки колес даются для того, чтобы спецтехника не нарушала правила благоустройства Бишкека. Основными требованиями для стройкомпаний остаются трансбои, эстакады для мойки и посыпка территории выезда щебнем», — сказали в муниципалитете.

Решение о приостановлении работы вынесла в ходе рейда муниципальная инспекция.

Строительные объекты смогут начать работать только после полной установки колесомоечного пункта.

Временно приостановлена работа на объектах:

ОсОО «Гарант Строй Инвест» по адресу: улица Буденного, 164;

⁠ОсОО «Эмаком» по адресу: улица Кийизбаевой, 24;

ОсОО О2 Development по адресу: улица Кара-Кульская, 1;

ОсОО «МакроГрупп» по адресу: улица Ауэзова, 5/2;

СК ОсОО «Аманат Групп Инвест» по адресу: улица Скрябина, 45а.

В мэрии подчеркнули, что СК ОсОО «Аманат Групп Инвест» устанавливает пункт на выезде с объекта. Рейдовые мероприятия будут продолжены.