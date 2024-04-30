Мужчина избил семилетнего мальчика. Депутат заявила о предвзятости следователя

Депутат Айсулуу Мамашова на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщила, что к ней обратилась мама избитого 7-летнего мальчика Айсулуу, которая рассказала ряд фактов и попросила нардепа взять вопрос под контроль.

«Я тоже хочу обратиться к Генеральной прокуратуре. Действия следователя указывают на предвзятость в сторону смягчения ответственности. Все-таки 34-летний мужчина избил 7-летнего ребенка. Здесь осталось много вопросов. Он действительно с особой жестокостью причинил вред ребенку. Не была проведена психиатрическая экспертиза. Он душил маленького ребенка, давил коленом на грудь, бил ногами по голове и животу, здесь умышленное причинение вреда здоровью ребенка. Был нанесен огромный психологический и физический ущерб», — сказала депутат.

Она добавила, что следователь дважды отказывался принимать заявление от школы, где произошло избиение.

«По закону он затянул рассмотрение дела и вообще в целом не хотел проводить психиатрическую экспертизу. Гражданка Айсулуу просит содействия в отстранении от дела следователя Ибраева в силу того, что он относится предвзято, и просит помочь добиться максимально строгого наказания подозреваемому», — отметила Айсулуу Мамашова.

Парламентарий попросила Генпрокуратуру рассмотреть законность действий следователя и разобраться в этом деле.

Напомним, ранее в милиции сообщали об избиении мальчика 2016 года рождения. Мужчина без причины нанес телесные повреждения ребенку в здании одного из учебных заведений. По факту следственная служба УВД Ленинского района Бишкека возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. Задержали подозреваемого К. Д., 1990 года рождения. Ленинский районный суд Бишкека отправил подозреваемого в избиении под домашний арест.