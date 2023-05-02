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Общество

Помещения в ИВС в Кыргызстане не соответствуют требованиям законодательства

Специалисты Национального центра по предупреждению пыток проверили ИВС и дежурные части ОВД в Кыргызстане и выяснили, что все помещения территориальных подразделений милиции не соответствуют требованиям законодательства.

Нарушается порядок работы мест отбывания ареста и требования к содержанию под стражей, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, утвержденные постановлением кабмина от 11 апреля 2016 года.

В нем говорится, что в спецприемниках и помещениях при дежурных частях оборудуют не менее трех помещений для раздельного содержания арестантов по половому признаку и состоянию здоровья.

К камерам предъявляются следующие требования:

  • температура помещения должна быть не ниже +18 градусов по Цельсию; 
  • с наступлением темного времени суток в помещениях включается электрическое освещение либо альтернативные источники энергии; 
  • каждое помещение должно иметь площадь не менее 6 квадратных метров;
  • стены помещений штукатурят гладко, они не должны примыкать к общему коридору; 
  • дверь оборудуют смотровым окном из небьющегося прозрачного оргстекла, размер которого позволяет наблюдать за арестованными;
  • в помещениях устанавливают приточную и вытяжную вентиляции;
  • радиаторы отопления в помещениях защищают кожухами из листового железа или решетками без острых выступов.

Сотрудники Национального центра по этим нарушениям составили 25 актов. Их направили в прокуратуру и УВД областей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/264660/
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