Помещения в ИВС в Кыргызстане не соответствуют требованиям законодательства

Специалисты Национального центра по предупреждению пыток проверили ИВС и дежурные части ОВД в Кыргызстане и выяснили, что все помещения территориальных подразделений милиции не соответствуют требованиям законодательства.
Нарушается порядок работы мест отбывания ареста и требования к содержанию под стражей, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, утвержденные постановлением кабмина от 11 апреля 2016 года.
В нем говорится, что в спецприемниках и помещениях при дежурных частях оборудуют не менее трех помещений для раздельного содержания арестантов по половому признаку и состоянию здоровья.
К камерам предъявляются следующие требования:
- температура помещения должна быть не ниже +18 градусов по Цельсию;
- с наступлением темного времени суток в помещениях включается электрическое освещение либо альтернативные источники энергии;
- каждое помещение должно иметь площадь не менее 6 квадратных метров;
- стены помещений штукатурят гладко, они не должны примыкать к общему коридору;
- дверь оборудуют смотровым окном из небьющегося прозрачного оргстекла, размер которого позволяет наблюдать за арестованными;
- в помещениях устанавливают приточную и вытяжную вентиляции;
- радиаторы отопления в помещениях защищают кожухами из листового железа или решетками без острых выступов.
Сотрудники Национального центра по этим нарушениям составили 25 актов. Их направили в прокуратуру и УВД областей.