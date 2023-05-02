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Общество

Мать с тремя детьми живет в загоне для скота. Омбудсмен просит помощи

В сельской управе Кыз-Моло Московского района Чуйской области мать одна воспитывает троих малолетних детей и ухаживает за пожилой матерью. Семья вынуждена жить в кошаре. Подробности сообщает пресс-служба института омбудсмена.

Уточняется, что акыйкатчи Атыр Абдрахматова нашла эту женщину. Семья переселилась из Узбекистана. Все получили паспорта граждан Кыргызстана.

Но проживающая в кошаре женщина не получает пособия на детей. Жилья у нее нет, поэтому она и ютится в загоне для скота. 

Омбудсмен навестила семью вместе с представителями государственных органов и главой айыл окмоту. Ей рассказали, что выплаты на детей мать-одиночка не может добиться уже более семи лет. Семье местные органы власти не помогают. Женщина вынуждена ежедневно оставлять детей своей пожилой матери, а сама работает в Бишкеке. Каждое утро уезжает на работу и вечером возвращается домой.

пресс-службы омбудсмена
Фото пресс-службы омбудсмена. Здесь живет женщина с тремя детьми и пожилой матерью

Атыр Абдрахматова потребовала от местных органов власти обеспечить права детей и женщины на получение пособия и оказать социальную помощь семье.

Стало также известно, что эта семья обращалась к главе айыл окмоту и просила предоставить землю в аренду для засева пшеницей весной. Однако получила отказ. Глава айыл окмоту подтвердил, что такое обращение было, но сдать участок не могут.

Акыйкатчи призывает кабинет министров обеспечить право уязвимых слоев населения на получение поддержки.

Право на получение социального пособия принадлежит конкретному ребенку. Кабмин обязан обеспечить неукоснительное исполнение конституционной гарантии государственной поддержки социально незащищенных граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/264643/
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