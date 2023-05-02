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Общество

В реабилитационном центре «Нур» детям дают горячее питание всего один раз в день

Сотрудники баткенского представительства Национального центра по предупреждению пыток посетили детский дневной реабилитационный центр «Нур».

В ходе проверки выявлено, что детям не предоставляются медицинские услуги и реабилитация, а условия и нормы содержания не соответствуют стандартам. В частности, в штате центра не предусмотрена медсестра, здание учреждения маленькое, тесное, в нем нет условий для реабилитации детей, столовой и склада для хранения продуктов.

Правозащитники отмечают несоответствие норм питания детей с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрены только одноразовое горячее питание и полдник.

Приказом руководства центра по распоряжению муниципалитета Баткена установлена норма на питание на сумму 60 сомов. Насколько документ является законным, намерены выяснить в НЦПП, поскольку дети с ОВЗ едят один раз в день: только одно горячее блюдо, без первого и второго. В меню также чай с сахаром, хлеб со сливочным маслом, вареное яйцо и второе блюдо с крупами и макаронами — никаких фруктов и молочных продуктов не предусмотрено.

По словам директора центра «Нур», питание часто предоставляется спонсорами в благотворительных целях. При этом деньги, выделенные мэрией на питание детям, остаются в местном муниципальном бюджете.

По итогам проверки составлен соответствующий акт, который передан в Баткенскую областную прокуратуру.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/264605/
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