В НЦПП считают, что медслужба СИН должна перейти в ведение Минздрава

Национальный центр по предупреждению пыток нескольких лет поднимает вопрос о передаче медслужбы СИН в ведение Министерства здравоохранения, однако данный вопрос остается нерешенным. Об этом сообщили в организации.

В НЦПП считают, что те проблемы, которые возникают в Службе исполнения наказания в части диагностирования, лечения и последующего медицинского сопровождения лиц, находящихся в исправительных учреждениях СИН, подтверждают необходимость передачи.

«Медицинская служба СИН не в состоянии обеспечить необходимое обслуживание следственно-арестованным и лицам, отбывающим наказание, из-за нехватки узкоспециализированных врачей, слабой или недостаточной компетентности сотрудников медчастей (медработники не проходят обязательное повышение квалификации наравне с гражданскими врачами), отсутствия возможности реабилитации тяжелобольных в условиях следственных изоляторов и исправительных учреждений, а также несоблюдения стандартов лечения, утвержденных клиническими протоколами Минздрава», — отметили в НЦПП.

Согласно исследованию Наццентра, осужденные с неизлечимыми заболеваниями в терминальной стадии умирают в стенах исправительных учреждений без предоставления паллиативной помощи и соответствующего ухода.

«Международные нормы, к которым присоединилась Кыргызская Республика, требуют обеспечения доступа к своевременной и качественной медицинской помощи. Национальный центр расценивает неэффективность медицинского обслуживания как жестокое или унижающее достоинство обращение, а при наличии какой-либо цели как пытки», — отметили в НЦПП.

В вопросах повышения качества и профессиональной ответственности медицинских работников системы пенитенциарного здравоохранения совершенствование качества подготовки медицинских кадров на всех уровнях медицинского образования, поэтапный перевод пенитенциарного здравоохранения в систему гражданского здравоохранения позволят достигнуть значительного прогресса в вопросах охраны здоровья в местах заключения.