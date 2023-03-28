Старшеклассники могут принять участие в олимпиаде по основам предпринимательства

Стартовала олимпиада по основам предпринимательства среди учащихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

По ее данным, участникам олимпиады предстоит пройти регистрацию и сыграть в онлайн-игру — экономическую стратегию Business Cats.

«Мероприятие призвано помочь школьникам развить навыки предпринимательства и бизнес-мышления, а также раскрыть потенциал участников», — отметили в ведомстве.

Олимпиада проводится в два этапа:

отборочный (онлайн) — с 13 марта по 8 апреля;

финальный (очно, в школе «Газпром Кыргызстан», Бишкек) — 15 апреля.

Ознакомиться с положением о проведении олимпиады и условиями участия можно на сайте. Участие в олимпиаде бесплатное.

Победители получат призы, а педагоги, подготовившие финалистов, — ценные подарки.

Учредителями олимпиады являются Министерство образования и науки и российская компания ОЭЗ «Алабуга».