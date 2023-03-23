Горожане жалуются на отсутствие горячей воды. Что ответили в Бишкектеплосети

Горожане продолжают жаловаться, что после отключения отопления горячей воды в квартирах почти нет.

В ОАО «Бишкектеплосеть» признали, что у отдельных потребителей возможно временное снижение температуры горячей воды в ходе регулировочных работ. Там рассказали, почему вода так долго нагревается.

«Первая причина — естественное остывание горячей воды в трубопроводах по пути от ТЭЦ до крана потребителя. В межотопительном сезоне при тупиковой схеме из-за снижения расходов воды в три-четыре раза выстывание происходит более существенно. В ночное время, когда потребление горячей воды практически отсутствует, ее температура снижается еще больше», — сказали в компании.

Кроме того, выстывание возможно во внутридомовых системах горячего водоснабжения из-за отсутствия циркуляции, малого и (или) неравномерного потребления горячей воды в ночное и дневное время и во внутриквартальных и магистральных трубопроводах по причине малой загруженности, большей протяженности и отдаленности трубопроводов от точки подключения до жилых домов.

«Еще одна причина связана с массовой установкой в квартирах электрических водонагревателей типа «Аристон». При их неправильном использовании происходят перетоки из трубопроводов холодной воды в трубопроводы горячего водоснабжения жилого дома, что приводит к жалобам жителей. Достаточно одного такого «Аристона», чтобы нарушить снабжение горячей водой целого дома. Особенно много подобных случаев происходит при подключении горячей воды городу после остановки тепловых сетей на капитальный ремонт в мае-июне, когда многие жители не перекрывают водонагреватели», — отметили в Бишкектеплосети.

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