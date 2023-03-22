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Общество

Арт-проект «Шырдак» попал в шорт-лист фестиваля визуальных медиа в Японии

Арт-проект «Шырдак» попал в шорт-лист молодежного фестиваля визуальных медиа в Японии. Об этом сообщает Internews. 

На 5-й международный молодежный фестиваль визуальных медиа «Мейходо» отобраны три короткометражных фильма из Кыргызстана: игровой фильм-антиутопия «Человек, который спросил», документальные фильмы «Почтальон» и «Шырдак». Они созданы на гранты в рамках производства социально-значимого контента проекта «Медиа-К» Интерньюс в Кыргызстане.

В итоге «Шырдак» попал в шорт-лист и фильм будет бороться за главный приз в номинации Outstanding Film («Выдающийся фильм»).

Фестиваль пройдет с 19 по 28 апреля. 

Международный молодежный фестиваль визуальных медиа «Мейходо» в Японии — это независимый кинофестиваль, организованный Meihodo Inc., японской корпорацией, занимающейся продвижением усилий по сохранению традиционной гуманистической культуры со всего мира. Фестиваль стремится поддерживать молодых создателей, предоставляя платформу для культурного диалога между кинопродюсерами со всего мира. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261342/
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