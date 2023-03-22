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Общество

Дни кыргызской культуры прошли в Хабаровском государственном институте культуры

Дни кыргызской культуры прошли в Хабаровском государственном институте культуры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.

пресс-службы губернатора Хабаровского края
Фото пресс-службы губернатора Хабаровского края

Праздник под названием «Ак калпак» организовали представители национальной диаспоры. Гостям рассказали о мужском национальном головном уборе, значении узоров на нем. Присутствующих также познакомили с традициями и обычаями кыргызов, а потом им устроили дегустацию национальных блюд. Угощали пловом, боорсоками, оромо и чучуком.

«Мы должны знать традиции, историю, обычаи, национальные костюмы, в том числе и головой убор, который является священным для любого кыргыза», — сказал заместитель председателя комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Александр Ивагин.

Всего в Хабаровском крае живет более 700 граждан КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261249/
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