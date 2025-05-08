В Москве решением суда ликвидирована организация узбекской диаспоры

В столице России решением суда ликвидирована организация узбекской диаспоры. Мосгорсуд ликвидировал региональную общественную организацию «Узбекская национально-культурная автономия в Москве», удовлетворив иск Министерства юстиции РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.

«Суд решил ликвидировать региональную общественную организацию «Узбекская национально-культурная автономия в Москве» и исключить ее из Единого государственного реестра юридических лиц», — сказано в документе.

Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, «Узбекская национально-культурная автономия в Москве» зарегистрирована в 2015 году.

По данным Минюста России, она не находится по тому адресу, который указан в учредительных документах, а ее реальное местонахождение установить не предоставляется возможным. Устав организации содержит положения, противоречащие законодательству.

«Узбекская национально-культурная автономия в Москве» не представляет в Минюст отчеты о своей деятельности, а также данные о персональном составе руководящих органов, документы о расходовании денежных средств и об использовании своего имущества. При этом ведомство неоднократно направляло предупреждения о необходимости представления указанных документов, однако они не исполнены. По этой причине Минюст направил в Мосгорсуд административный иск о ликвидации этой организации», — говорится в публикации.