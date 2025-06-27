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В Хабаровском крае граждане Кыргызстана и Молдовы открыли нарколабораторию

В Хабаровском крае граждане КР и Молдовы открыли нарколабораторию. Как сообщили в прокуратуре региона, кыргызстанец организовал нарколабораторию и вовлек в деятельность двух граждан Молдовы, предоставив им 1 миллион рублей, помещение, лабораторное оборудование и химические вещества, необходимые для производства наркотиков.

Нарколабораторию обнаружили на территории села Петровичи района имени Лазо.

Сотрудники правоохранительных органов обвинили иностранцев в организации лаборатории, где обнаружено свыше 300 килограммов прекурсоров.

«Они обвиняются в незаконном хранении прекурсоров наркотических средств, незаконном производстве прекурсоров наркотических средств и покушении на незаконные производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334436/
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