В Хабаровском крае граждане Кыргызстана и Молдовы открыли нарколабораторию

В Хабаровском крае граждане КР и Молдовы открыли нарколабораторию. Как сообщили в прокуратуре региона, кыргызстанец организовал нарколабораторию и вовлек в деятельность двух граждан Молдовы, предоставив им 1 миллион рублей, помещение, лабораторное оборудование и химические вещества, необходимые для производства наркотиков.

Нарколабораторию обнаружили на территории села Петровичи района имени Лазо.

Сотрудники правоохранительных органов обвинили иностранцев в организации лаборатории, где обнаружено свыше 300 килограммов прекурсоров.

«Они обвиняются в незаконном хранении прекурсоров наркотических средств, незаконном производстве прекурсоров наркотических средств и покушении на незаконные производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении.