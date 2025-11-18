13:42
Происшествия

В Хабаровске кыргызстанец, управляя иномаркой, столкнулся с полицейским УАЗ

В Хабаровске 27-летний кыргызстанец, управляя автомобилем Toyota Prius, столкнулся с полицейским УАЗ, после чего иномарка врезалась в забор жилого дома.  

Согласно информации СМИ, автомобиль Toyota Prius двигался по главной дороге — улице Деповской — со стороны Ухтомского в прямом направлении. В это же время сотрудник полиции на УАЗе ехал по второстепенной дороге от улицы Лазо и намеревался совершить левый поворот на перекрестке.

В ходе опроса водитель Toyota Prius сообщил инспекторам ГАИ, что заметил автомобиль правоохранителя, однако не предполагал, что тот не уступит ему дорогу, несмотря на приоритет движения. В свою очередь, сотрудник полиции отрицал свою причастность к возникновению аварийной ситуации и не признал себя виновником ДТП.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр и выслушали обе стороны. По итогам первичного анализа обстоятельств аварии инспекторы пришли к выводу, что ошибку допустил именно сотрудник полиции.
