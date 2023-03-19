Более 2 тысяч кубометров мусора собрали на субботнике в городе Ош

Больше 2 тысяч кубометров мусора собрали на общегородском субботнике в Оше. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

«В целом в мероприятии приняли участие более 15 тысяч человек: трудовые коллективы городских организаций и муниципальных учреждений, государственных служб и ведомств, сотрудники аппарата муниципалитета и горкенеша, работники сфер здравоохранения, образования, градостроительной отрасли и коммунальных предприятий, специалисты МТУ и Жапалакской управы сел, спортсмены и сотрудники предприятий частной сферы», — говорится в сообщении.

Убрана городская территория, в том числе парки, скверы, очищены арычные сети и каналы. Высажены 900 саженцев декоративных и плодовых деревьев, около 10 тысяч цветов. Работниками СМП «Ош-Тазалык» после вывезено 2 тысячи 200 кубов мусора.