Жительница Сузака два года не могла добиться алиментов от бывшего сожителя

24-летняя жительница Сузакского района А.М. в 2021 году обратилась в правозащитную организацию «Справедливость» с просьбой помочь ей добиться выплаты алиментов.

По словам юристов, А.М. прожила с супругом полгода. Их брак не был зарегистрирован официально. Сыну сейчас 2,5 года. С момента обращения интересы женщины защищал адвокат Элдор Бакиров. Они подали в суд иск об установлении отцовства и взыскании алиментов.

В октябре 2021 год суд принял положительное для А.М. решение. Должник объявлен в розыск и на него наложено ограничение на выезд из Кыргызстана. Исполнительный лист передан судебным исполнителям. Однако они не приняли меры.

Женщина с адвокатом обратилась с жалобой в прокуратуру. Надзорный орган внес представление в Судебный департамент. Судоисполнителям объявили выговор.

В начале 2023-го адвокату позвонили представители интересов бывшего сожителя и сообщили, что должник готов перевести алименты — 73 тысячи сомов. Но деньги пока не поступили на счет.