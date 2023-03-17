В Кызыл-Кие открыли новый корпус операционного блока больницы

В Кызыл-Кийском центре общеврачебной практики открыли новый корпус операционного блока. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, операционный блок соответствует всем требованиям СанПиН. В нем расположены кабинеты для хирургических, травматолого-ортопедических, урологических, неотложных и эндохирургических операций, оснащенные современным медицинским оборудованием.

Кроме того, закуплен и введен в эксплуатацию современный ЭХО-ультразвуковой аппарат для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.