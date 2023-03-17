19:13
USD 88.71
EUR 94.10
RUB 0.92
Общество

В Кызыл-Кие открыли новый корпус операционного блока больницы

В Кызыл-Кийском центре общеврачебной практики открыли новый корпус операционного блока. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава. 

По его данным, операционный блок соответствует всем требованиям СанПиН. В нем расположены кабинеты для хирургических, травматолого-ортопедических, урологических, неотложных и эндохирургических операций, оснащенные современным медицинским оборудованием.

Кроме того, закуплен и введен в эксплуатацию современный ЭХО-ультразвуковой аппарат для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261059/
просмотров: 1337
Версия для печати
Материалы по теме
Мужчина изрезал бывшей жене лицо и шею. Медики пытаются спасти жизнь
Директора Института хирургии сердца уволили. Он обратился к Садыру Жапарову
Партнерские роды в Кыргызстане не отменены, а приостановлены — Минздрав
В Узгене открылось новое здание поликлиники для приема пациентов
Из истории не вычеркнуть. Продолжат ли в НЦОМиД операции по трансплантации?
В городе Кызыл-Кие собака покусала восемь человек. Пострадавшие в больнице
Наццентр кардиологии получил новое оборудование стоимостью 6,6 миллиона сомов
Младенцу сломали ключицу в роддоме. В Минздраве сообщили итоги расследования
В роддоме младенцу сломали ключицу. Медик рассказала, как это произошло
В Иссык-Кульском роддоме младенцу сломали ключицу. Минздрав создал комиссию
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане вырастут пенсии. Как посчитать прибавку С 1 октября в Кыргызстане вырастут пенсии. Как посчитать прибавку
Для кыргызстанцев изменили правила пребывания в&nbsp;Казахстане Для кыргызстанцев изменили правила пребывания в Казахстане
Октябрь-2023. Что изменится в&nbsp;жизни кыргызстанцев Октябрь-2023. Что изменится в жизни кыргызстанцев
Компания мэра Бишкека незаконно строит комплекс на&nbsp;территории дома престарелых Компания мэра Бишкека незаконно строит комплекс на территории дома престарелых
Бизнес
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; скачали более 5&nbsp;миллионов раз. Нас выбирают за&nbsp;стабильность! «Мой О!» скачали более 5 миллионов раз. Нас выбирают за стабильность!
Бесплатная eSIM от&nbsp;MEGA для iPhone&nbsp;15 Бесплатная eSIM от MEGA для iPhone 15
В&nbsp;Бишкеке открылся первый зеленый филиал &laquo;Бакай Банка&raquo; В Бишкеке открылся первый зеленый филиал «Бакай Банка»
Как получить перевод из&nbsp;любой точки мира на&nbsp;кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии? Как получить перевод из любой точки мира на кошелек «О!Деньги» без комиссии?
1 октября, воскресенье
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерты и ярмарка Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерты и ярмарка
18:30
2 октября: где в Бишкеке отключат свет
16:00
Чудаки парковки. Водители оставляют машины на разметке пешеходного перехода
15:00
Мгновения жизни. Парк «Ынтымак» и закат на Иссык-Куле
13:00
Стюардессы — это официантки? Кыргызка в Дубае про стереотипы о бортпроводницах