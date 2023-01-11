Международный аэропорт «Ош» возобновит работу в 20.00

Международный аэропорт «Ош» возобновит отправку рейсов сегодня в 20.00. Об этом сообщает ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Воздушная гавань в южной столице приостановила работу сегодня в 00.15 из-за обильных осадков. Работать она начнет при улучшении погодных условий.